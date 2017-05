Във време, когато голяма част от бизнеса се извършва в движение с помощта на смартфоните ни, става още по-важно да сме наясно колко данни използваме. Независимо дали използвате собствен телефон или телефон, даден ви от фирмата ви, мобилните данни са пари и ако не оптимизирате телефона си, за да се справя интелигентно, вие все едно хвърляте долари на вятъра. Добрата новина е, че можете да намалите драстично използването на мобилните си данни в телефона, без това да се отразява негативно на дейността ви. От Computer World споделят 8 съвета за ограничаване използването на данни в Android. 1. Диагностицирайте използването на данни Трябва да разберете проблема, преди да можете да го коригирате - затова отидете в системните настройки и потърсете раздела „Data usage“. Изберете го и след това на следващия екран докоснете „Cellular data usage“. Ще видите подробен списък на приложенията, които са главните виновници за изхабяването на мобилните ви данни през последните 30 дни. Повечето от най-големите нарушители вероятно ще бъдат социални медийни програми, уеб браузъри и приложения, които включват стрийминг на аудио или видео. След като имате тази информация ще ви бъде по-лесно да се справите с проблема. Някои приложения имат опция, наречена „Reduce Data Usage“, която по подразбиране е зададена на „Full use“. Променете я на „On demand“ или „Don't use mobile data“. В приложението Twitter пък има секция „Data usage“. Докоснете я, след което махнете отметката от квадратчето до „Sync data“, за да направите актуализацията на приложението активна само когато го използвате. 2. Забранете автоматичното стартиране на видеата Видеоклиповете са сред най-ненаситните консуматори на данни, но по-лошото е че много приложения имат лошия навик да ги стартират, дори когато не им обръщаме внимание. Социалните медийни приложения, например пускат видеоклипове автоматично, когато прелистваме фийда си. Но можете да промените това от настройките на съответното приложение. 3. Компресирайте данните Сhrome браузърът на Google има опция, наречена Data Saver, която препраща страници през сървърите на Google, така че те да бъдат компресирани преди да достигнат до вас. Това може да спести значителни количества данни и да направи браузването ви по-бързо. Браузърите Opera и Opera Mini предлагат свои опции за компресия на уеб страници, заедно с опции за компресиране на видеоклиповете в мрежата и ограничаване на изтеглянето на файлове до случаите в които сте свързани с Wi-Fi. 4. Оптимизирайте вашите музикални приложения Използвате Google Play Music? Влезте в настройките на приложението и потърсете опцията „Quality on mobile network“. Променете я на „Low“ или „Normal“ и след това проверете дали качеството на аудиото, което е по-подходящо за данните, е достатъчно добро за ушите ви. Докато сте в настройките, отделете малко време, за да потвърдите опцията „Download only on Wi-Fi“ и помислете внимателно над това дали да изберете опцията „Cache music while streaming“. Това ще накара приложението да изтегля всяка песен, докато я стриймвате, което означава, че песента ще бъде съхранена на местно ниво и няма да изисква допълнителни данни, ако я слушате отново в бъдеще. Play Music не е единственото аудио приложение с такива опции. Spotify, Pandora и повечето други музикални и подкаст услуги предлагат подобен контрол. 5. Навигирайте офлайн Знаехте ли, че можете да използвате приложението Google Maps както и други навигационни приложения офлайн? Повече по темата може да научите от статията: 4 безплатни навигации за Android, които работят без Интернет. 6. Забранете автоматичното актуализиране на приложения Актуализациите на приложенията са страхотни! Те обаче ако не сте внимателни, могат да използват ужасно много от мобилните ви данни. Уверете се, че автоматичното актуализиране на приложенията ви няма да се случва в неподходящото време, като отворите Play Store на телефона си, намерите настройките му и за опцията „Auto-update apps“ изберете „Wi-Fi only“. 7. Следете данните, които телефона ви синхронизира В секцията „Accounts“ на вашите системни настройки докоснете „Google“, след което докоснете реда за основния ви Google профил. Вижте всички неща, които телефонът ви синхронизира! Много е вероятно да видите синхронизиране с услуги, които никога не използвате. Ако да речем никога не използвате Google Drive, или Google Play Movies, или Google+ деактивирайте ги тук. Ако имате няколко Google профили, свързани с телефона ви, повторете тези стъпки за всеки от тях. 8. Допълнителна, крайна мярка Ако сте изпробвали всички горепосочени опции и все още смятате, че можете да използвате по-малко данни, има още една стъпка, която обаче е доста драстична. Android 7.0 има вграден инструмент, наречен Data Saver, който не позволява на повечето приложения да използват мобилни данни, освен ако те не са отворени на екрана и не се използват активно. Това означава, че приложенията няма да могат да правят нищо във фонов режим, включително да ви показват нови съобщения, освен ако не сте свързани чрез Wi-Fi. Вижте как да спестим интернет трафик във Facebook за Android