LG Display е един от най-големите производители на дисплеи в индустрията. Тази бизнес дивизия на LG в продължение на няколко поредни тримесечия продължава да регистрира в спад в продажбите си. Най-голямата причина е огромната конкуренция в този сегмент и най-вече в лицето на Samsung. От компанията нямат намерение да се примирят със ситуацията и планират за в бъдеще да се фокусират предимно в разработването на дисплеи с OLED технологията. Тези панели предизвикват все по-голям интерес сред водещите производители. Фокусът на LG към OLED дисплеите ще има важно значение за нейното присъствие и се очаква да подобри финансовото състояние на компанията, предаде AndroidHeadlines. Корейският производител вече извърши сериозни структурни промени, включващи сливането на пет дивизии: TV, OLED, IT, Mobile и AD в три нови бизнес структури. Данните разкриват, че Хуанг Йонг-ги ще управлява TV дивизията, а Чой Хюнг-сеок поема пълен контрол над Mobile звеното на компанията. IT дивизията на LG ще се ръководи от Джеонг Кионг-декук. Всички тези промени са направени изцяло с идеята да се оптимизира бизнеса с OLED дисплеи, които ще намерят приложение в различни продукти от смартфони до телевизори. Корейският производител ще инвестира в изграждането на две нови производствени съоръжения с имената E5 и E6, които ще струват съответно $856 млн. и $1.75 млрд. IT дивизията за в бъдеще ще се фокусира изцяло върху разработването на LCD монитори, както и на ново поколение OLED дисплеи, които се очаква да намерят място в новото поколение мобилни устройства на Apple. Вижте как LG искат да създадат най-добрите сгъваеми ОLED дисплеи за мобилни устройства