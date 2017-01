Nintendo Switch е новата геймърска система на компанията, която има модулен дизайн, позволяващ на конзолата да се използва в различни режими на работа. От NVIDIA, които предоставиха видео картата за Nintendo Switch вече коментираха, че потребителите могат да очакват впечатляваща производителност и графика. Aко проявявате интерес към подобен продукт е добре да знаете, че Nintendo най-накрая разкриха цената и датата, на която ще стартират продажбите на Switch. Oфициалната премиера на иновативната конзола в глобален мащаб ще е на 3 март, информира TheVerge. Nintendo Switch ще може да се купи от потребителите в Северна Америка на цена от $299.99. Toва вероятно означава, че на територията на ЕС тази стойност ще е $299. Самата конзола представлява таблет, но от двете страни са прикрепени два контролера. Допълнителна докинг станция позволява да свържете Nintendo Switch към телевизора. Компанията ще продава и още един класически геймърски контролер за нея. Nintendo ще представят и серия от ексклузивни игри за устройството като Legend of Zelda: Breath of the Wild, както и новата 3D Super Mario. Ако използвате самостоятелно конзолата можете да очаквате между 3 и 6 часа живот на батерията, като тази стойност зависи от графиките на отделните игри. Цената е доста атрактивна и може да превърне Nintendo Switch в хит сред потребителите. Вижте какво трябва да знаем за Nintendo Switch