Вашият компютър е истинска златна мина за лична и поверителна информация – банкови данни, бизнес документи, снимки, видеа и много други данни, които трябва да пазите далеч от злонамерени хора. За щастие Windows 10 има набор от методи за заключване, които имат за цел да ни помогнат да защитим данните си. От Make Use Of разглеждат всеки един от начините, по който можете да защитите с парола Windows 10. Потребителски акаунт в Microsoft По-голямата част от потребителите на Windows 10 избират да блокират профила си чрез паролата за Microsoft Account. По време на инсталирането на Windows 10 ви се изисква имейл адрес и парола за профила ви в Microsoft. Тези данни се използват за създаване на потребителски акаунт, който е защитен с предоставената парола. Защитата на компютъра ви по този начин има положителни и отрицателни страни. Положителното е, че компютърът ви е защитен с парола. Използването на вашия Microsoft Account носи и други ползи. Например вашият лицензен ключ за Windows 10 се свързва директно с вашия акаунт в Microsoft, а не само с вашия системен хардуер. Свързването на вашия акаунт в Microsoft с продуктовия ключ прави инсталирането на нов хардуер малко по-лесна задача. Друго предимство при използването на Microsoft Account е синхронизирането на настройките. Вашите лични настройки ще се синхронизират на всички устройства. Недостатъкът е, че трябва да се въвежда паролата за профила ви в Microsoft при всяко влизане. Освен това, ако я забравите, Windows 10 се заключва и ще трябва да нулирате паролата за целия профил. Това създава непосредствен проблем, ако имате само един компютър. Друг проблем е сигурността. Когато се логвате в профила си, Microsoft създава запис с информация за вашето влизане, което включва датата и часа, информация за услугата, в която сте се свързали, вашия IP адрес и местоположение, дори ако сте изключили настройките за местоположението. Локален потребителски акаунт Потребителите могат да използват локален профил. Локалният акаунт предлага същото ниво на защита с парола, както вашият Microsoft Account, но не е пряко свързан с вашия имейл адрес. След като създадете парола за локалния акаунт, не я забравяйте, защото няма начин да възстановите загубена парола за локални акаунти. Изберете бутона „Start“, а след това Settings > Accounts > Family & other people > Add someone else to this PC. Въведете потребителско име, парола и подсещане за паролата и изберете „Next“. PIN Windows 10 има няколко алтернативни методи за защита на вашата система. Използването на PIN е един от тях. За да зададете PIN код, натиснете Windows Key + I, за да се отвори Settings менюто. Отидете в Accounts > Sign-in options > PIN > Add. Въведете вашата Windows 10 Account парола и въведете вашия PIN, след което натиснете „OK“. Ако забравите PIN- си, изберете „I forgot my PIN“ и въведете вашата парола за Microsoft Account, за да нулирате своя PIN и да създадете нов. Picture Password Picture Password е функция в Windows 10, която дава възможност да заключвате системата като използвате специална снимка парола. Тя е предназначена предимно за устройства със сензорни екрани, но това не означава че не може да я ползвате и на десктопа си. За целта обаче вместо пръстта си, ще трябва да използвате мишката. От Sign-in options страницата, изберете “Picture Password“. Въведете паролата за текущия си профил. След това изберете снимка и направете три жеста на екрана, които трябва да запомните много добре, защото те ще са вашата парола. Въведете отново жестовете, за да потвърдите. За да се откажете от функцията „Picture Password“, върнете се на страницата „Sign-in options“ и изберете „Remove“. Dynamic Lock Dynamic Lock е нов метод за заключване на Windows 10, който ви позволява да заключите компютъра си, когато телефонът ви излезе извън обхват. Свържете телефона си чрез Bluetooth. След като направите това натиснете Windows Key + I и отидете в Accounts > Sign-in options. Поставете отметка в квадратчето до „Allow Windows to detect when you’re away and automatically lock the device“. След като направите това, когато вашият Bluetooth сдвоен телефон се отдалечи от вашата Windows 10 система, връзката ще падне и вашият компютър ще се заключи. Dynamic Lock е добро допълнение към списъка с опции за вход, но този метод не е съвършен. При определени сценарии, той всъщност може да ви компрометира, без да осъзнавате. Вижте 5 безплатни програми за решаване на различни проблеми в Windows 10