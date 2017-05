Инструментите на Spotify за откриване на нова музика са фантастични. Discover Weekly и Release Radar плейлистите в комбинация ви помагат да намирате нови изпълнители, нови жанрове и нови албуми – за много от които никога няма да разберете без помощ на Spotify. Въпреки това, някои потребители се оплакват, че техните плейлисти никога не предлагат музика, от която те наистина се интересуват. От Make Use Of дават полезна информация за това как да направим така, че Spotify да ни препоръчва музика, която да ни харесва. От медията обаче уточняват, че тъй като Spotify не разкриват как работят алгоритмите им, те са съставили това ръководство въз основа техния и на други потребители опит. Ето защо е много възможно, следвайки тези съвети да получите различни резултати от другите. Важно е също да се отбележи, че колкото повече от тези съвети последвате, толкова по-добри ще са вашите препоръки от услугата. Разбира се, не всички от тези препоръки непременно ще се интегрират добре с начина, по който използвате лично вие Spotify, но бъдете свободни да използвате тези, които работят за вас. 1. Запазвайте музика от Discover Weekly Spotify много се влияе от това, което запазвате от Discover Weekly, затова бъдете внимателни и запазвайте само тези песни, на които се наслаждавате истински. Въпреки популярността, трябва да се избягва използването на IFTTT рецепти, които автоматично добавят всеки път песни от Discover Weekly в архивиран плейлист. 2. Добавяйте песни към плейлистите Spotify дава голямо значение на песните, които са в Your Music и във вашите лични плейлисти. Така например, ако сте запазили много песни на Rolling Stones в Your Music и имате “Sixties Rock” плейлист, можете да очаквате да видите много подобни песни да се появяват във вашия Discover Weekly плейлист. Но тук има една подробност. Очевидно, Spotify не се влияе особено от локално запазените песни (или ако се влияе, те получават минимална тежест). Ето защо, ако искате да получавате препоръки за рок парчета, трябва да започнете да слушате версиите в библиотеката на Spotify. 3. Следвайте любимите си изпълнители и групи Бандите, които следвате до голяма степен влияят на вашия Discover Weekly плейлист. Ако скоро не сте обръщали внимание на своя Following лист, отделете си малко време за да изтриете тези групи и изпълнители, от които вече не се интересувате и добавете такива, които ви интересуват. За да видите тези, които следвате в десктоп приложението, кликнете върху потребителското си име в горния десен ъгъл и отворете таба „Following“. Можете също така да следвате други Spotify потребители, но не е ясно дали това влияе на вашите алгоритми. 4. Слушайте Artist Radio По същество, радиостанциите на Spotify са нон-стоп генерирани плейлисти за даден изпълнител или жанр. Ако слушате радио плейлисти за любимите си изпълнители ще помогнете на Spotify да генерира съдържание за вашите Discover Weekly плейлисти. За да активирате радио плейлист за специфична група, отворете страницата на потребителския си профил, кликнете върху трите хоризонтални линии и изберете „Go To Artist Radio“. 5. Следвайте специфични по жанр плейлисти Едно от най-големите предимства на Spotify е голямата библиотека на услугата, от специално подбрани плейлисти. Може да избирате измежду хиляди. Ако искате да помогнете на Spotify да ви опознае по-добре, следвайте специфични по жанр плейлисти, за да идентифицирате любимите си четири или пет жанра. Разбира се, че можете да следвате и друго съдържание, но се уверете, че жанровете музика които обичате да слушате формират по-голямата част от списъците, които следвате. Вижте 5 сайта за легално изтегляне на музика