Need For Speed

Поредицата Need For Speed са едни от най-харесваните игри от геймърите по цял свят. Компанията Electronic Arts (EA), която разработва популярния франчайз подготвя премиерата на ново интересно заглавие. Главният изпълнителен директор на EA , Aндрю Уилсън потвърди за съществуването на новата игра в разговор с инвеститори. По думите му феновете трябва да се въоръжат с още търпение, защото се нуждаят от време да изпипат всеки детайл от геймплея. Удълженият цикъл на разработване не е случаен, тъй като това ще е най-вълнуващото, най-иновативно и най-добро заглавие от серията Need For Speed досега, предаде DigitalTrends. Все още не знаем какво ще е името на предстоящата мобилна игра, както и кое студио е натоварено с разработването ѝ. През последните седем години за тази задача са отговорни дизайнерите от Ghost Games. Андрю Уилсън все пак допълни, че премиерата на новото заглавие ще е факт преди началото на следващата година. Заглавието ще предостави на потребителите много допълнителни възможности да си купуват съдържание, докато се забавляват с най-добрата игра от серията досега. Разработването се бави, защото EA нямат намерение да правят компромис с качеството. Припомняме ви, че последния ъпдейт на игрите Need For Speed бе представен преди две години и потребителите нямат търпение да изпробват сами новото заглавие от популярната серия. Вижте кои са най-добрите игри за Android, в които могат да играят няколко човека едновременно