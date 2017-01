Платформата Daydream има за цел да осигури по-добри преживявания с виртуалната реалност на мобилни устройства. За разлика от обемистите и твърде скъпи комплекти на Oculus и HTC, всичко от което имате нужда е относително евтиният шлем на Google, придружаващият го контролер и модерен смартфон Daydream VR Ready. От Google отбелязаха, че повечето хора все още не са опитвали виртуалната реалност и за това искат да им предложат нещо евтино и обещават, че Daydream View джаджата ще може да бъде използвана за какви ли не видове забавления — от гледане на любимите ви YouTube клипове (включително и 360-градусови) до Netflix съдържание. Платформата все още е в начален стадий на развитие, но от Business Insider са направили селекция на някои от най-интересните и готини Daydream VR приложения. 1. 'Keep Talking & Nobody Explodes' 'Keep Talking & Nobody Explodes' е игра, в която целта ви е да обезвредите бомба. Очакват ви вълнуващи мигове, но това има соята цена. Играта струва $9,99. 2. Google Street View Google Street View предлага достъп до най-великите изображения, заснети по целия свят. Забавлението с интерактивната 360 градусова фотографска карта ще ви гарантира часове в пътуване по света. 3. Netflix Ако предпочитате да гледате филми във виртуална среда вместо на телевизора, пробвайте приложението Netflix. Според Google гледането на филми в VR среда ще ви позволи да се потопите в атмосферата на филма и да забравите че сте само зрител. 4. 'PolyRunner VR' 'PolyRunner VR' е игра в аркаден стил. Вие пилотирате космическия си кораб през чужди светове, но трябва да внимавате да не се блъснете в нещо. 5. 'Danger Goat' 'Danger Goat' е друга игра, чиято цена е $6,20. Тя включва 28 нива, като във всяко трябва да помагате на козата-беглец да преодолява множеството капани по пътя си. 6. LEGO Brickheadz Builder VR Играта е безплатна и ви позволява да следвате инструкциите за изграждане на модели, използвайки Daydream. 7. Google Arts & Culture VR С Google Arts & Culture VR може да се насладите на класическото изкуство. Благодарение на виртуалната реалност, може да се разхождате из виртуалната галерия без да напускате дома си. 8. 'Need for Speed No Limits VR' Известната видео игра 'Need for Speed No Limits VR' е достъпна и за Daydream на цена от $14,99. Вижте какво трябва да имаме предвид когато избираме очила за виртуална реалност