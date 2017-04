Google Alpha Go

AlphaGo е името на усъвършенстван софтуер с изкуствен интелект, който се разработва от Google DeepMind дивизията. Програмата придоби огромна популярност, след като през миналата година успя да победи легендарния играч на Го, Лий Се-дол. Срещата между тях завърши с резултат 4:1 в полза на AlphaGo и това постижение бе определено като изумително от много хора. Досега никога компютър не бе успявал да се справи с актуален шампион на древната китайска игра. Едва ли има по-добро доказателство за възможностите на изкуствения интелект от тази победа на AlphaGo.Лий Се-дол, който загуби битката със софтуера вече не е най-добрият играч на Го в света. Тази привилегия вече принадлежи на 19-годишния китаец Ке Джие, който е регистриран като професионален играч още от 10-годишна възраст. Ке Джие вече многократно победи досегашния номер 1 в световната ранглиста на Го и скоро ще се изправи срещу AlphaGo софтуера, предаде TheVerge. Срещата между Ке Джие и AlphaGO ще стане факт по време на Future of Go Summit конференцията, която ще се проведе между 23 и 27 май. Тя е огранизирана от Google, China Go Association и китайското правителство. По време на този форум ще се обсъждат и бъдещето на технологиите с изкуствен интелект. АphaGо ще изиграе три мача срещу Ке Джие, но ще се изправи и срещу петимата най-добри играчи на Го от Китай. Предстои да видим дали и този път софтуера с изкуствен интелект ще успее да ги победи. Вижте как машините с изкуствен интелект ще станат част от ежедневието ни