Facebook искат да изненадат потребителите си с премиерата на нова функция, с която да персонализираме начина, по който изглеждат профилите ни. Някои собственици на смартфони с Android вече могат да използват функция, позволяващ да собствен цвят към своите чатове и да променяте техния фон. Засега този инструмент е ограничен единствено до текстовите съобщения, като скоро ще е достъпен и за устройствата с iOS. Ако всичко върви по план би трябвало Facebook да ни позволят да променяме чат прозорците и когато използваме линкове снимки и видео. Toва е поредният опит на компанията да ни предостави разнообразни възможности да персонализираме прозорците, с които комуникираме с любимите си хора в социалната мрежа, предаде Pocket-Lint. Ако се интересувате от тази интересна опция е необходимо да кликнете върху "What's on your mind" секция в лентата за статус ъпдейти и да започнете да въвеждате текст. След като го направите ще разполагате с възможността да изберете цвета, с който искате да украсите съответния чат. Единственото, което ви остава е да изпратите публикацията и тя ще се появи с фона, който сте избрали. Плановете на Facebook предвиждат тази функция първоначално да е достъпна само за Android, но впоследствие ще я интегрират към приложениeто си за iOS и уеб версията на социалната мрежа. Засега потребителите ще могат да избират между осем цветови конфигурации, като White, Yellow, Yellow and Orange Gradient, Red-Orange, Green and Blue Gradient, Blue, Pink and Purple Gradient и Grey. Въпрос на време е да разберем дали тази функция ще се превърне в хит сред потребителите. Вижте как Facebook вече поддържа групови видео разговори в десктоп версията си