Chrome вече е най-популярния и мощен браузър за вашия компютър, но има начини да подобрите още повече работата си с него. Ако използвате разширения за Chrome или се поровите в настройките на браузъра, ще можете да се насладите на по-интелигентно и по-бързо сърфиране. Chrome има значителна мрежа от разширения, някои от които могат да бъдат намерени в Chrome Web Store, докато други са на разположение от определени доставчици. Като при всеки друг софтуер, и при Chrome трябва да се запознаете с всичко което може да правите и да го настроите така че да ви харесва максимално работата с него. Само тогава ще можете да използвате браузъра на Google с лекота и бързина. От PC World предлагат 5 начина да подобрим скоростта на Chrome. Ето кои са те: 1. Използване на по-малко данни Разширението Chrome Data Saver може да бъде открито в Chrome Web Store. То компресира сайтовете, които не поддържат HTTPS връзка, като използва сървърите на Google, за да ви предостави тяхна оптимизирана версия. С други думи, сърфирането ви ще бъде по-бързо и ще използвате по-малко данни. 2. Запазване на страници за по-късно Вие имате много възможности за избор, включително и някои полезни разширения за Chrome. Pocket може би е най-изчерпателното решение, но услугата е скъпа с цена $ 45 на година. За това мнозина може да предпочетат безплатната алтернатива Instapaper или безплатната версия на Evernote Web Clipper. Други възможности са разширението OneNote Web Clipper, както и Google Keep и Inbox. Да, Google също има дял в тази игра. Google Keep и Inbox могат да се използват за запазване на връзки към техните необходимите услуги, което ги прави достъпни за бъдещи справки в Chrome или на мобилно устройство. 3. Подобряване на скоростта Въпреки всички усилия на инженерите на Chrome, голяма част от сърфирането ви все още може да е бавно. Причина за това са изскачащите реклами, автоматично стартиращите се видеоклипове и така нататък. Най-доброто решение на проблема е Ghostery. След като започнете да го използвате, ще се изненадате колко много по-бързо някои сайтове се зареждат. 4. Редовно актуализиране Браузърът Chrome се актуализира на всеки шест месеца и тези актуализации обикновено се отразяват на скоростта и стабилността му. Браузърът ще се актуализира автоматично във фонов режим, но за да се убедите че ползвате последната налична версия, отидете в настройките, като кликнете върху трите вертикални точки вдясно от адресната лента. След това изберете Help > About Chrome и ще видите най-новата версия. Ако не използвате най-новата версия на Chrome, ще бъдете подканени да актуализирате. 5. Настройки По подразбиране Chrome не забранява напълно Flash, ако прецени, че съдържанието е важно, браузъра ще ви пусни това Flash съдържание. Под Settings > Privacy > Content settings можете да изберете на кои сайтове да им позволено да пускат Flash съдържане, или да блокирате напълно тази възможност. Flash плъгините могат да се вмъкнат в сърфирането ви след време. Кликнете върху „Manage exceptions", за да можете да видите кои сайтове са в списъка „Allow". От този екран можете да ги премахнете. Можете да направите същото и с изскачащите прозорци.