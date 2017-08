Oсновното приложение на Power менюто в Windows 10 е да изгасите своя компютър или да го накарате да "заспи". Вероятно не ви е хрумвало, но тази функция може да се използва и за друго нещо. Така например, ако имате устройство с платформата разполагате с възможността да изключите дисплея, чрез Power менюто. В този случай няма да загасите машината, а само екрана, което в определени ситуации може да е доста полезно. Ето и как да активирате тази функция, според MakeUseOf. Първата стъпка е да кликнете с десния бутон върху Start менюто и да отворите "Power User Мenu". Изберете "Power Options", което ще стартира допълнително Settings приложение. Потърсете "Related Settings" секцията и кликнете върху "Additional Power Settings", което зарежда "Power Options" менюто. Трябва да откриете "Choose what the power buttons do" секцията, която е разположена в лявата част на менюто. Именно тя ще ви предостави различни опции за персонализация на Power бутона на компютъра. Менюто позволява да настроите какво се случва всеки път, когато натиснете Sleep или Power бутоните. В случай, че имате лаптоп ще видите допълнителния раздел "When I Close The Lid". Оттук можете да използвате още функции като Shut Down, Sleep, Hibernate, Do Nothing или Turn Off The Display. Винаги може да се върнете и да промените функционалността на Power бутона. Вижте каква е разликата между Windows 10 и Windows 10 S