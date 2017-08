Юбилейният iPhone 8 няма да е единствения смартфон, който ще представи Apple до края на 2017г. Успоредно с него се очаква да видим и модел с името iPhone 7s Plus, който има идентичен дизайн с този на iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Oсновната разлика между тях ще бъде включването на стъклено покритие в задната част, за разлика от алуминия корпус при сегашните модели. Очаква се това решение да е свързано с включването на опция за индуктивно зареждаен в iPhone 7s Plus. Елегантният дизайн се допълва още от хромирана рамка и от стъкления панел в предната част, който акцентира върху Touch ID панела. Снимките показват, че в задната част има двойна задна камера, информира 9to5google. Apple планират да предствят още един модел с името " iPhone 7s", като и двата модела ще предложат по-бърза скорост на работа и вградена памет от 64GB. Oчаква се устройствата да работят с мощния Apple A11 процесор. Голямото подобрение ще е опцията за безжично "индуктивно" зареждане. Това означава, че потребителите ще могат да захранват смартфоните на специална подложка, в допълнение към стандартния Lightning кабел. Все още не разполагаме с детайли за другите спецификации на iPhone 7s и iPhone 7s Plus, които вероятно ще имат 4.7 и 5.5-инчови дисплеи. В заключение ще отбележим, че тези два смартфона ще бъдат по-евтини от юбилейния iPhone 8, който ще е позициониран в най-скъпия ценови клас. Вижте пет лесни трика да направите iPhone по-бърз