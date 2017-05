Facebook се превърна от уебсайт за поддържане на връзка със стари приятели до неразделна част от ежедневието ни. В наши дни, ако кажете, че нямате профил във Facebook ще ви се смеят и мислят за странник.

Много хора обаче, не искат техните Facebook профили да бъдат лесно намирани. Ако сте учител например, последното нещо, което искате е студентите ви да намерят ваши стари снимки. Така че, решихме да ви представим информацията на How To Geek за това как да затрудните другите да откриват вашия Facebook профил.

Разбира се, винаги можете да промените името си на нещо по-уникално, така например много хора използват първото и средното си име, вместо името и фамилията. Но този вариант не се приема от всеки – повечето хора биха предпочели да използват настройките на Facebook, за да контролират кой може да намира техните профили.

Ето какво трябва да се направи. След като последвате тези стъпки, вашия Facebook профил трябва да бъде много по-труден за намиране от хора, които не искате да ви намират. Но ако се опитвате да задържите профила си скрит от конкретен човек, може би е по-добре да блокирате този човек.

1. Отворете екрана за настройки на Facebook. За да стигнете до там, кликнете върху стрелката в горния десен ъгъл и след това върху „Settings“.

2. От менюто вдясно, изберете „Privacy“ и потърсете опциите „Who Can Contact Me?“ и „Who Can Look Me Up?“

3. От опцията „Who Can Send You a Friend Request“, кликнете върху „Edit“. От падащото меню променете „Everyone“ на „Friends of Friends“. Сега само хората, които вече са приятели с някой от вашите приятели във Facebook, ще могат да ви добавят.

4. След това кликнете върху „Edit“ до опцията „Who Can Look You Up Using the Email Address You Provided”. От падащото меню променете „Everyone“ на „Friends of Friends“ или на „Friends“.

5. Повторете същия процес за опцията „Who Can Look You Up Using the Phone Number You Provided”, като изберете „Friends of Friends“ или „Friends“. Сега само вашите приятели или приятели на приятелите ви ще могат да намерят потребителския ви профил чрез вашия имейл адрес или телефонен номер.

6. Накрая кликнете върху „Edit“ до опцията „Do You Want Search Engines Outside of Facebook to Link to Your Profile”.

7. Премахнете отметката до „Allow Search Engines Outside of Facebook to Link to Your Profile“ и кликнете „Turn Off“. Сега профилът ви във Facebook няма да се показва в Google (или в друга търсачка) когато се провеждат търсения с вашето име.

