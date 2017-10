Ако прекарвате по-голямата част от дните си гледайки екрана на компютъра, навярно сте сериозно уморени. Тази умора причинява напрежение, което в крайна сметка причинява болка в очите, замъглено зрение и главоболия. Ако изпитвате напрежение в очите, най-доброто решение е да стоите по-малко време пред екрани. Но ако това не е опция за вас, един нов монитор също може да помогне. Ето няколко от начините, по които един нов монитор може да намали напрежението в очите ви, според Make Use Of. 1. DC Dimming Има два различни начина, по които светодиодите се затъмняват: чрез импулсна модулация (PWM) или чрез постоянен ток (DC). При PWM светодиодите се включват и изключват много бързо, а колкото повече време прекарват в режим "off", толкова по-слабо се появяват. За съжаление, тoвa може да предизвика почти незабележимо трептене. А това трептене може да предизвика напрежение в очите. Този проблем е по-голям, когато мониторът ви е на много ниски нива на яркост. При другия метод се използва различен подход. Вместо да включва и изключва светодиодите при пълно захранване, се регулира мощността, влизаща в диодите. Когато има по-малко мощност, светодиодите не са толкова ярки. Няма трептене. Много модерни монитори имат DC dimming (понякога ще видите, че са означени като "PWM-free"). Защо не сме използвали този метод през цялото време? Накратко, защото е скъпо. Освен това по-бързо може да изгори светодиодите, но технологията вече се е подобрила много, така че не е нужно да се притеснявате. 2. Автоматично регулиране на яркостта Монитори, които са прекалено ярки, също могат да причинят напрежение в очите. И въпреки че е доста лесно да регулирате сами яркостта, много нови монитори идват с автоматично регулиране на яркостта. Тези монитори включват сензори за светлина и винаги настройват яркостта до оптимално ниво. Някои дори ви позволяват да персонализирате работата им. 3. Намаляване на отблясъците Ако мониторът ви е блестящ и отразява много светлина, очите ви ще се напрягат повече, отколкото трябва. Отблясъците затрудняват фокусирането и увеличават напрежението в очите. За щастие, днес лесно може да намерите монитори с антирефлексно покритие. Всъщност става все по-трудно да намерите монитор без технология за намаляване на отблясъците или антирефлексно покритие, но не забравяйте да проверите все пак, когато пазарувате. 4. Извити екрани Извитите екрани по-често се срещат в съвременните телевизори, отколкото при мониторите, но все пак се срещат. Може да отнеме известно време, преди да свикнете да работите с извит монитор. В началото ще се чувствате наистина странно и може да решите, че той напряга очите ви, но изследванията показват, че извитите екрани реално намаляват напрежението на очите. Извитите екрани поддържат по-равномерно фокусно разстояние, което премахва необходимостта от безброй бързи префокусирания. 5. По-малко синя светлина Някои производители на монитори предприемат стъпки за намаляване напрежението на очите, като ограничават количеството синя светлина, излъчвана от техните екрани. Нужно е време, за да свикнете с екрана, който изглежда много червеникав, но се оказва, че има значение и го препоръчваме! 6. Повишена регулируемост По-старите монитори, особено много старите CRT, почти нямаха възможност за регулиране. Но можете лесно да регулирате височината, ъгъла на гледане и равномерната ориентация на съвременните монитори. Гледането на монитора под прав ъгъл е от решаващо значение за добрата ергономичност. Според ErgoBuyer най-добрият ъгъл на гледане е между 20 и 50 градуса под хоризонтала. Интересното е, че гледането на монитора под прав ъгъл е добре за врата, но поставя допълнително напрежение върху очите ви. Те посочват, че този ъгъл под хоризонталата е подобен на ъгъла, използван при четене на книги, така че мислете по този начин, когато подреждате работното си място. Вижте какво трябва да знаем за мониторите и влиянието им върху здравето ни