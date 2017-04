Ако сте на ограничен план за данни, има доста трикове, които можете да използвате, за да ограничите и контролирате използването на данни без да се налага да се отказвате от любимите си занимания. Една от най-често срещаните причини за бързото изчерпването на данни са стрийминг приложенията за музика, но с един малък трик, можете да намалите използването им до минимум. От Make Use Of научаваме как да намалим използването на данни когато стриймваме музика. За да сте сигурни, че музикалното ви приложение използва възможно най-малко количество данни, ще трябва да промените аудио битрейта му. Ако знаете, че сте изчерпали данните си в края на месеца, можете да зададете и стрийминг само през Wi-Fi. Spotify Ако имате Spotify премия акаунт, можете да запазвате плейлисти за офлайн слушане, но ако нямате, можете просто да регулирате скоростта на битовете. За целта отидете в Settings (натиснете иконата на зъбно колело) > Streaming Quality и изберете Normal. Сега ще слушате музиката си при 96 Kbps, а не при 160 Kbps ако изберете High или 320 Kbps при Extreme. Google Play Music Отворете Google Play Music, отидете в Settings и превъртете надолу до Playback > Quality on mobile network и изберете „Low“. Под Playback, можете да включите функцията за стрийминг на музика само през Wi-Fi. Също така не забравяйте да включите опцията Cache music while streaming, това също ще намали използването на данни за музиката, която слушате редовно. Под „Downloading“, включете „Download only on Wi-Fi“. По този начин, когато изтегляте музика за слушане офлайн, може да бъдете сигурни, че няма да губите данни. Amazon Music В Amazon Musiс не можете да регулирате скоростта на битовете, но можете да увеличите размера на кеша за вашата музика, за да се намали използването на данни. Отидете в Settings (натиснете иконата на зъбно колело) > Music cache size. Размерът по подразбиране е 500 MB, но можете да го увеличите до 1000 MB или неограничено. Ако изберете неограничен размер, това очевидно ще отнеме доста пространство в телефона ви, но Amazon Music автоматично ще остави 10 процента от дисковото пространство свободно. Също така се уверете, че функцията „Download only on Wi-Fi“ е включена. YouTube Докоснете снимката на потребителския си профил, за да издърпате менюто. Отидете в Settings и включете опцията „Play HD on Wi-Fi only“. Apple Music Apple също не дава възможност за контрол на качеството на възпроизвеждане на музиката, но може да се намали използването на данни по време на изтегляне. Отидете в iPhone Settings и превъртете надолу до Music > Cellular Data. Уверете се, че опцията „Downloading“ е изключена. Това означава, че вашите данни няма да бъдат използвани, когато музикалната ви библиотека се актуализира. Вижте най-релаксиращата музика на всички времена