Един от най-хубавите моменти докато държите в ръцете си чисто новия си iPhone е когато видите колко бързо и плавно работи той. С течение на времето обаче, в резултат на приложенията които изтегляте, игрите с които се забавлявате, снимките и видеоклиповете които правите, телефонът ви може да започне да работи все по-бавно. Ако напоследък сте забелязали, че iPhone-а ви е особено бавен, не се притеснявайте. Преди да тръгнете да си купувате нов телефон или да направите нещо драстично, опитайте един или повече от тези лесни съвети, споделени от Business Insider. 1. Изчистете временната памет Един лесен начин да ускорите своя iPhone е да изчистите временната памет, известна като RAM. Това ще ви отнеме не повече от 30 секунди. Трябва само да задържите натиснат бутона за захранването на вашия iPhone, докато на екрана се появи „Slide to power off“. След това натиснете и задръжте бутона „Home“ за няколко секунди. Този трик може да не работи ако сте активирали Siri на вашия iPhone. Така че преди да започнете да чистите RAM, изключете Siri, изчистете непотребния RAM и отново включете Siri. 2. Намалете ефектите на екрана Ако спрете анимациите на операционната система iOS, това ще доведе до по-бързото отваряне и затваряне на приложенията. За целта трябва да включите опцията "Reduce Motion". Можете да направите това, като отворите Settings > General > Accessibility > Reduce Motion и придвижите плъзгача до „Reduce Motion“. 3. Изтрийте старите снимки, видеоклипове и приложения, които вече не използвате Ако не сте обърнали внимание на известията за „Storage Almost Full“ или „Not Enough Storage“ може би iPhone-а ви работи бавно, защото няма място за съхранение. Изтриването на приложенията, които вече не използвате, заедно със стари снимки и видеоклипове, ще освободи място за съхранение и ще ускори телефона ви. Да не говорим, че винаги е добра идея да прехвърляте вашите снимки и видеоклипове на вашия лаптоп или друго сигурно място за съхранение, като например твърд диск или Dropbox, вместо да разчитате на телефона си. 4. Изчистете историята си на сърфиране в Safari, кеш паметта и "бисквитките" Кеш файловете са временни данни, които вашият iPhone използва, за да ускори процесите в Safari. Въпреки това, с течение на времето, кеш файловете се натрупват и забавят работата на телефона ви. Изчистването на кеша на Safari, заедно с "бисквитките" и историята на сърфирането е в основата на по-плавната работа на смартфона ви. Отворете Settings > Safari и изберете „Clear History and Website Data“. За още по-добро почистване отидете в Settings > Safari > Advanced > Website Data и изберете „Remove All Website Data“. 5. Изключете автоматичното изтегляне и обновяването на приложенията във фонов режим В iOS 7 и по-късните версии, отидете в Settings > iTunes & App Store и докоснете плъзгача до „Music“, „Apps“, „Books & Audiobooks“ и „Updates“, за да забраните автоматичното изтегляне. За да деактивирате обновяването на приложенията във фонов режим, което позволява на приложенията да опресняват съдържанието си, дори когато не ги използвате, отворете Settings > General > Background App Refresh и докоснете плъзгача до „Background App Refresh“. Вижте 5 фото приложения за по-добри снимки с Android и iOS смартфон