Кой казва, че игрите са само за мързеливците, които не обичат да се движат и живеят в прашни и мрачни домове или за живеещите в самота хора, които искат да се дистанцират от целия свят? Това вече е мит, за който отдавна забравихме. Благодарение на смартфоните, днес игрите са за всеки. С помощта на GPS функционалността, която е вградена във всички съвременни смартфони, сега можете да излезете навън и да започнете да изследвате света чрез някоя забавна игра. От Make Use Of са съставили списък с 8 забавни игри за смартфон, които може да играете навън. 1. Geocaching Geocaching е забавна игра, в която участниците крият и откриват различни по големина контейнери разположени по целия свят. Всеки контейнер съдържа дневник и съкровище – обикновено някакви играчки или дребни предмети с незначителна парична стойност. Когато намерите такъв контейнер, можете да вземете нещата от него, стига да ги замените с нещо, което има същата или по-голяма стойност. За да създадете контейнер, трябва да скриете водонепроницаем контейнер, съдържащ дневник и разни дребни предмети или друг вид съкровище. След това ще трябва да заснемете координатите на скривалището и заедно с допълнително описание на мястото да ги публикувате в интернет, на някой от специалните сайтове, посветени на играта. По този начин останалите участници имат възможност да вземат координатите от сайта и да търсят „съкровището“. 2. Geohashing Идеята за Geohashing идва от един комикс, а днес вече е много популярна реална игра. Тя използва метод за генериране на случайни точки в дадена област и покана да ги посетите. Алгоритъмът генерира нови координати всеки ден, навсякъде по земното кълбо, като хората включили се в играта от дадена област получават тези координати. Това е предпоставка всички участници да се съберат на едно място и забавен начин да се запознаете с нови хора. 3. Geodashing Geodashing е отлична игра за туристи. Всеки месец, се създава нов набор от случайни координати (наречени "dashpoints") по целия свят. Вашата цел е да посетите възможно най-много от тях, в рамките на месеца. Победител е човекът или групата, който посети най-много места преди крайния срок. Играта насърчава работа в екип и не ви ограничава само до определена област, държава или континент. 4. Waymarking Waymarking е начин за споделяне на координати и информация за уникални и интересни места с останалите участници, като по този начин се изгражда карта на страхотните места за посещение в дадена област. По този начин всеки, който желае, може да участва в състезания, като използва своя смартфон и ‘пътеводните знаци’ (‘waymarks’), които са най-близко до него. Има стотици категории и хиляди ‘waymarks’ – достатъчни, за да ги изследвате цял живот. 5. Ingress Темата на играта е доста футуристична: група от европейски учени освобождава мистериозна извънземна енергия, която се разпространява из света чрез отворени портали. Целта на играчите е да „хванат” колкото може, повече портали и да ги свържат с линкове един към друг. При свързването на три портала се получава енергийно поле, което е най-важно в играта. 6. Resources Resources е игра подобна на Pokemon GO и Ingress, но вместо да ловите покемони или да снимате територия, целта ви е да проучите около вас за наличието на виртуални минерални залежи. След това можете да обработите тези минерали в продукти, да печелите пари и да надграждате операции. Другите играчи могат да ви атакуват, да крадат земята ви или да ви пречат по различни начини. 7. Color Planet Подобно на играта Resources, и с Color Planet целта ви е да събирате ресурси. Color Planet обаче е игра, която насърчава сътрудничеството. Докато играете, работите в екип, а не в конкуренцията както е при Resources. Можете да се съревновавате със съседите си, но не може да ги атакувате. Можете да се присъедините или да създадете екипи за ускоряване на напредъка ви. 8. Zombies, Run! Zombies, Run! е хитова игра през последните години, която си има верни фенове. В играта имате мисии, всяка една от които може да продължи от 30 до 60 минути. Вие трябва да слушате указанията и да се потопите в геймплея. Вижте най-добрите VR игри, които ще видим през 2017г.