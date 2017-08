Вече ви информирахме, че новите смартфони на Lenovo ще използват стокова версия на Android. В интернет сега се появиха данни, разкриващи информация за едно от предстоящите устройства на компанията. Самият модел се казва Lenovo K8 Plus и попадна в базата данни на бенчмарк теста Geekbench. Въпросният модел ще работи с Android 7.1.1 Nougat и ще се захранва от мощен MediaTek Helio P25 процесор. Другите му характеристики включват 3GB RAM и графичен процесор Mali-T880, предаде Techook На този етап не разполагаме с детайли за другите подобрения, които ни очакват в предстоящия смартфон. Неговата премиера най-вероятно ще стане факт до края на годината. Самият модел ще е фокусиран към средния ценови клас. Въпрос на време да разберем повече детайли за европейската цена и другите технически спецификации на Lenovo K8 Plus. Тук е момента да отбележим, че това няма да е единственото устройство на компанията, което ни очаква в месеците оставащи до края на годината. Вече знаем, че ще видим поне още дин модел с името Lenovo K8 Note. Основната разлика между него и K8 Plus ще е десетядрения Helio X20 процесор и 4GB RAM. По всичко личи, че компанията ще е доста активна през последните месеци на 2017г. Oстава само да се въоръжим с търпение, за да разберем кога ще е официалната премиера на K8 Plus. Можем да сме сигурни, че конкуренцията в глобалния пазар на смартфони ще е по-ожесточена от всякога в следващите месеци. Вижте как Lenovo ще представи девет нови смартфона от C, E, G, X и Z серията през 2017г.