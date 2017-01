Huawei вече разработват два нови смартфон с Android, които се казват P10 и P10 Plus. Официалната премиера на моделите ще се реализира през март или април. Данните за това бяха потвърдени лично от председателя и главен изпълнителен директор на китайския гигант, Ю Ченгдонг. Според непотвърдена информация Huawei P10 ще има нормален дисплей, докато Huawei P10 Plus ще има извит дисплей. съобщава gsmarena. Много е вероятно двата смартфона да се захранват от новия мощен процесор на компанията Kirin 960. Устройствата са оборудвани с 5.5-инчови дисплеи, поддържащи QHD резолюция от 2560х1440 пиксела и имат 6GB RAM. Компанията планира да продава различни конфигурации, като най-скъпите от тях иамт 256GB вградена памет. Huawei P10 и P10 Plus ще имат сензори за пръстови отпечатъци и могат да се зареждат безжично. Смартофните разполагат с двойни задни камери, произведени от Leica. Едва ли има съмнение, че моделите ще работят с Andropid 7.0 Nougat. Предстои да видим кога и на каква цена ще стартират продажбите на Huawei P10 и P10 Plus на европейския пазар. Успоредно с тях компанията вече работи усилено над още два смартфона с кодовите имена Vicky и Victoria. Tяхната премиера вероятно ще е през втората половина на годината. Вижте кои смартфони на Huawei ще получат ъпдейт към Android 7.0 Nougat