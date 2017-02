Има хора, които все още мислят, че изпращането или споделянето на файлове с други хора е доста неприятен процес. Е, те определено грешат, защото разработчиците са създали някои невероятни приложения за споделяне на файлове през последните години, които може да са ви много полезни.

От Hongkiat са съставили списък с някои най-добрите платформи за споделяне на файлове с големи размери. Ето кои са те:

WeTransfer

WeTransfer се превърна в едно от водещите мобилни приложения за споделяне на файлове. Това се дължи на простотата на работа с него. След като посетите официалния сайт, можете да започнете да изпращате файлове на вашите приятели, без дори да се регистрирате. Все пак, не забравяйте, че файлът ви ще бъде на разположение само една седмица и има ограничение за размера на файла, който споделяте – 20 GB, което всъщност е напълно достатъчно. Но ако имате нужда от повече, можете да преминете към платената версия. Човекът, с който споделяте файла ще получи известие по имейл, което ще го насочи към основния сайт. Приложението WeTransfer е достъпно за Android и iOS.

Pibox

Pibox е една от най-уникалните платформи за споделяне на файлове. Освен възможността да се споделят или изпращат файлове, това приложение ви позволява и да говорите с приятелите си в чат. Ще трябва обаче да се регистрирате преди да започнете да изпращате файлове или да чатите с приятелите си. След като се регистрирате вие ще получите безплатно 3 GB място за съхранение, то може да се увеличи до 1000 GB, ако каните приятелите си да се регистрират в Pibox. Pibox е наличен за Android и десктоп и няма платена версия, всички потребители се третират по един и същи начин.

Filemail

Приложението Filemail е доста сходно с Wetransfer, но за разлика от него Filemail предлага 30 GB ограничение за файловете, които се споделят. Но за съжаление, скоростта на качване е доста бавна в сравнение с другите програми. Приложението е достъпно за десктоп, Mac, Android, iOS и Linux.

Send Anywhere

Send Anywhere е лесен, бърз и неограничаващ ви начин за споделяне на файлове. Ако искате да ползвате приложението без да се регистрирате, ще трябва да отидете на официалния сайт и да качите файловете, които искате да споделите. След това, ще получите 6 цифрен код. Ако приемникът вече е инсталирал Send Anywhere на телефона си или на компютъра си, ще трябва само да въведе кода, за да може да изтегли файловете. В противен случай, ще трябва да използва линк за изтегляне. Send Anywhere няма платена версия, всички потребители се третират по един и същи начин.

