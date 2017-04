Moto E4 и Моto E4 Plus са нови смартфони, които се разработват като наследници на Mоto E3. Двете устройства са обект на множество спекулации в последните седмици и се очаква да са позиционирани в бюджетния ценови клас. Нови данни публикувани от gsmarena разкриват повече детайли за спецификациите и цената на Moto E4 и Moto E4 Plus на европейския пазар. Любопитен факт е, че двата смартфона ще работят с Android 7.1.1. Oказва се, че Moto E4 e 5-инчов смартфон с HD резолюция от 1280х720 пиксела и се захранва от четириядрен MediaTek MT6737М процесор. Батерията е със заряд от 2800mAh, като смартфона има 8-мегапикселова камера на гърба и 5MP сензор за селфита. Опциите за свързване включват 4G LTE, Bluetooth 4.2, GPS, NFC и Wi-Fi 802.11n. Моto E4 предлага 2GB RAM и 16GB вградена памет, която може да се увеличи с допълнителен слот за microSD карта. Дебелината е 8.9 милиметра при тегло от 151 грама. В същото време Moto E4 Plus е с по-голям 5.5" дисплей със същата резолюция, но е оборудван с 13-мегапикселова камера в задната част. Този смартфон има впечатляваща батерия с мощност от 5000mAh, както и 3GB RAM. Moto E4 Plus ще се продава на пазара във версии със сив и златен цвят. Двете устройства имат сензори за пръстови отпечатъци в предната част и Dual-SIM слотове за карти. Моto E4 Plus е с тегло от 198 грама и дебелина от 9.55 милиметра. Цената му в Европа ще е €190. Вижте как да възстановим фабричните настройки на Android смартфон