Huawei ще представят официално смартфоните nova 2 и nova 2 Plus на специално събитие, което ще се проведе на 26 май. Броени дни преди премиерата на устройствата в интернет се появиха снимки от промо материали, които ни разкриват визията им. Изображенията бяха публикувани в официалния онлайн магазин на Huawei и качени в интернет от Slashleaks, информира AndroidAuthority. Двата смартфона ще се продават на пазара в Rose Gold и Black цветове. Снимките показват, че Huawei nova 2 и nova 2 Plus ще имат двойни задни камери, които са допълнени и от LED светкавица. На гърба е разположен и сензор за пръстови отпечатъци, както и търговското лого на Huawei. Слотът за SIM карта е позиционират в лявата страна, а Power/Lock и бутоните за звука са поставени в дясно. Това е всичко, което можем да разберем за смартфоните от изтеклите изображения. Само след няколко дни ще научим повече детайли за спецификациите им. Очаква се Huawei nova 2 да има 5.1 или 5.2" дисплей с Full HD резолюция, докато nova 2 Plus ще е с 5.5-инчов диагонал. Оперативната памет ще е 3GB или 4GB. Устройствата ще се захранват от 64-битов Snapdragon 660 процесор и ще работят с Android 7.0 Nougat. Потребителите ще могат да се възползват и от подобренията в последната версия на интерфейса Huawei EMUI. Oстава само да разберем каква ще е цената на моделите на европейския пазар. Вижте какво ще е бъдещето на потребителския интерфейс ЕMUI на Huawei