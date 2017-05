Когато използваме Wi-Fi връзка не мислим много за това какви данни изтегля смартфона ни във фонов режим. Но когато сте навън, консумацията на данни има значение, особено ако имате ограничен план за данни. Най-големите виновници за изтичането на мобилни данни са социалните приложения като Facebook, Snapchat и други. И разбира се, вашият уеб браузър. Тези компании излязоха с по-леки версии на приложенията си, за да намалят консумацията на данни и да увеличат скоростта им. Повечето от тях са налични за Android, но не и за iOS. Други приложения пък имат настройки, които ограничават използването на данни. Facebook Lite (само за Android) Facebook Lite е версия на официалното Facebook приложение, чиято цел е да използва по-малко системни ресурси, като не зарежда видеоклиповете, освен ако не ги поискате. Приложението може да работи дори и с най-бавните интернет връзки, но в сравнение с обикновеното приложение Facebook, има известни компромиси които ще трябва да направите. Изображенията се компресират повече и не получавате GIF в коментарите, лишавате се и от някои други малки функции на Facebook. Messenger Lite (само за Android) Приложението Facebook Messenger също има Lite версия. Тя има повечето от важните функции на Messenger и е много по-лека за батерията и консумира по-малко данни. Най-важната липсваща функция в Messenger Lite е видео и аудио обажданията. Може да използвате приложението само за текстови съобщения. Стикерите също са ограничени и то само до използване на „Like” стикера. Twitter Lite (Android, iOS, Windows Phone) Приложението Twitter също използва много данни, но може да преминете към Twitter Lite. Посетете mobile.twitter.com от всеки мобилен уеб браузър, за да получите преработения сайт. Докоснете снимката на потребителския си профил и изберете режима „Data Saver Mode“. Това спира изображенията и видеоклиповете да се зареждат по подразбиране. Ще трябва да ги докоснете, за да ги заредите. Освен това няма мълчаливо актуализиране във фонов режим през цялото време, за разлика от обикновеното приложение. Skype Lite (само за Android) Тези, които използват Skype за евтини международни видео разговори, знаят колко данни хаби приложението. Ако това е проблем, преминете към Skype Lite. Целта на Skype Lite е да намали консумацията на данни, но все още можете да провеждате безплатни видео или гласови повиквания. Въпреки това, Skype Lite използва по-малко данни от пълното приложение за същите операции. В действителност, дори работи, когато мрежовата свързаност е ниска. Освен видео и гласовата компресия, Skype Lite компресира и снимките, които изпращате в чатове. YouTube Go (само за Android) YouTube Go е по-леката версия на YouTube. Използвайте го за няколко минути и ще бъдете убедени, че YouTube Go е едно от най-добрите приложения за Android. Настройките на приложението ви позволяват да диктувате колко мегабайта може да използва, така че имате пълен контрол. Instagram (Android, iOS) Instagram е едно от най-добрите приложения за споделяне на снимки, но и главен виновник за значителната консумация на данни. Това се дължи главно на това, че приложението периодично предварително зарежда новите снимки, дори ако не го използвате. В приложението Instagram отворете Profile > Options > Cellular Data Use и преминете към Use Less Data. Сега и видеоклиповете няма да се стартират сами, а само когато ги докоснете. И снимките ще са с по-ниско качество. Тези настройки обаче влизат в сила само когато използвате мобилни данни. Ако използвате Wi-Fi връзка, приложението ще работи както винаги. Snapchat (Android, iOS) Подобно на Instagram, Snapchat също зарежда неща във фонов режим. В действителност, това е сред най-лошите приложения, които убиват батерията ви. Но можете да промените това с Travel Mode. Отидете в Profile > Settings > Additional Services > Manage Preferences > Travel Mode и включете опцията. Сега, всеки път, когато използваате мобилни данни, ще трябва да докосвате всяка опция или история, за да я заредите. Това не само намалява потреблението на данни, но също така ви дава много повече контрол над това, което виждате. Spotify, Apple Music и други стрийминг музикални услуги Има много отлични услуги за стрийминг на музика. Но те може да консумират повече данни, отколкото искате. Няма значение дали използвате Spotify, Apple Music, Google Play Music, Tidal или някоя друга услуга, в настройките на приложението можете да диктувате качеството на аудиото, което пряко влияе върху броя MB от всяка песен. Netflix, Amazon Prime и други стрийминг видео услуги Подобно на услугите за стрийминг на музика, и приложенията за видео стрийминг като Netflix и Amazon Prime също ви позволяват да настроите качеството. При стриймване от мобилни устройства не е добре да го настройвате на „Auto”. Сами избирайте качеството, което искате, не вярвайте на приложението. Chrome, Opera и други браузъри Повечето съвременни мобилни браузъри също предлагат опция за използване на по-малко данни. Тези настройки автоматично компресират изображенията и видеоклиповете във файлови формати, които консумират по-малко интернет. Така например, в Google Chrome, отидете в Settings > Data Saver и активирайте опцията. Вижте как да управляваме използването на мобилния интернет