За повечето от нас, нашите смартфони са истинска съкровищница на лични данни. Те съдържат ценни снимки и видеоклипове, списък на всички, с които контактуваме, както и подробности за навиците ни за сърфиране в мрежата. Това е така, защото използваме смартфоните си за навигация, комуникация, онлайн пазаруване, банкиране, както и за забавление и правене на снимки и видео, тоест за почти всичко. Кражбата или загубата на смартфона ни може да ни създаде големи неприятности и проблеми, ако не сме предприели някои прости стъпки, с които да защитим личните си данни. От Digital Trends разкриват 9 лесни начина, по които можем да гарантираме сигурността си с Android телефон. 1. Заключване на екрана Първата стъпка е да започнете да заключвате екрана на Android устройството си. Всеки смартфон с Android поддържа тази опция. По този начин хората няма да могат да имат достъп до телефона ви. – В заводската версия на Android, отидете в Settings > Security > Screen lock. – За Samsung Galaxy, отидете в Settings > Lock screen and security > Screen lock type. Трите стандартни опции са да настроите парола, ПИН или шаблон. Много телефони също така предлагат биометрични мерки като скенери за пръстови отпечатъци, разпознаване на лица и сканиране на ириса. Нивото на сигурност, което те предлагат, варира, но всички те са по-сигурни от защитата на екрана. 2. Smart lock Сигурността често трябва да бъде балансирана с удобство. Ако се притеснявате, че не е удобно да въвеждате ПИН или паролата всеки път щом вземете телефона си, може да помислите за използването на Smart Lock. – В Android 6.0 и по-нови версии, може да включите функцията от Settings > Security > Trust agents, и след това да промените начина, по който работи в Settings > Security > Smart Lock. – Зa Samsung Galaxy, отидете в Settings > Lock screen and security > Secure lock settings > Smart Lock. 3. Логнете се в Google профила си Следващата стъпка е да се уверите, че сте влезли в Google профила си на своя Android смартфон. Това ви дава достъп до множество различни функции, включително проследяване на устройството, автоматично архивиране, използване на двуфакторно удостоверяване и други. 4. Android Device Manager Има няколко различни начина за проследяване на мобилен телефон, но ако сте влезли в Google профила си на вашия Android смартфон, устройството ще бъде проследено автоматично. Можете да посетите Android Device Manager в браузъра на всяко устройство и да влезете в Google профила си, за да видите последното известно местоположение на вашия телефон. Ако той е свързан към Wi-Fi или мобилна мрежа, тогава позицията трябва да е актуална. Може да използвате Android Device Manager, за да позвъните на телефона си, да го заключите или дори да изтриете отдалечено всички данни от него. 5. Архивирайте данните си Загубата на телефона ви може да бъде поносима, ако все още можете да възстановите всички ценни лични данни, които са на него. Ако настроите автоматично архивиране, тогава ще можете. 6. Криптирайте устройството си Много от по-новите Android смартфони криптират по подразбиране вашите данни, което означава, че вашите лични данни могат да се четат само когато отключите устройството с вашия ПИН, парола или модел. Ако не сте сигурни дали вашето устройство криптира данните ви, може да проверите това. За Android 4.1 или по-нова версия, можете да проверите чрез Settings > Security, или Settings > Lock screen and security. Ако данните не са кодирани, ще видите опцията „Encrypt phone“. 7. Бъдете внимателни с приложенията Кибер престъпниците използват всякакви хитри трикове, за да ни накарат да изтеглим и инсталираме злонамерен софтуер на устройствата си, но има няколко прости стъпки, които можете да предприемете, за да се предпазите. – Инсталирайте приложения само от Google Play Store и не инсталирайте нищо от друг източник. – Погледнете в Settings > Security, или Settings > Lock screen and security за Samsung, и се уверете че опцията Unknown sources – “Allow installation of apps from sources other than the Play Store” е изключена. – Ако приложенията или игрите които искате да инсталирате нямат отзиви или имат много лоши резултати от прегледа, не ги инсталирайте. Можете също така да направите допълнителни изследвания, като потърсите други онлайн ревюта и проверите уебсайта на издателя или програмиста. – Прочетете разрешенията, които искат приложенията или игрите. Ако видите нещо подозрително, като например приложение за фенерче, което иска да проследява местоположението ви или да осъществи достъп до списъка ви с контакти, не го инсталирайте. – Можете да прегледате всички разрешения за приложенията ви в Settings > Apps и като кликнете върху иконата на зъбно колело и намерите опцията App permissions. За Samsung, отидете в Settings > Applications и натиснете трите точки в горния десен ъгъл, след което изберете App permissions. 8. Внимавайте когато натискате нещо Кибер престъпниците ще се опитат да ви подмамят да посетите фалшиви уеб сайтове или да изтеглите злонамерен софтуер, но можете значително да намалите рисковете, като сте малко по-предпазливи. – Никога не кликвайте върху линк в имейл и не отваряйте прикачен файл в имейл или съобщение от някого, когото не познавате. Дори да изглежда, че идва от някой, който познавате, проверете отново имейл адреса. Ако изглежда подозрително, игнорирайте го. – Не докосвайте рекламите или изскачащите прозорци, които твърдят, че устройството ви е заразено. – Не забравяйте, че никоя сериозна организация (като банките), няма да ви моли да кликате върху от имейл, за да промените данните си за вход. Винаги въвеждайте адреса в браузъра си или използвайте своята отметка или приложение, за да сте сигурни, че не сте насочени към фалшив сайт, предназначен да открадне личните ви данни. 9. Приложения и услуги за защита Последната версия на Android е по-сигурна от всякога, а и актуализациите за сигурност са доста чести, но въпреки това много от нас все още използват устройства с по-стари версии на Android. Затова, може да помислите за инсталиране на някое приложение за сигурност за Android. Вижте 5 полезни Android функции, които е добре да пробвате