Загубата на данни е огромен удар, но след като възстановите липсващите си данни, сортирането им неизменно отнема много време. Ако загубата на данни се дължи на случайно изтриване на дяловете на твърдия диск на компютъра ви, обикновено ще имате стотици хиляди (ако не милиони) изображения, които да филтрирате. Наистина ли нещата са толкова страшни колкото изглеждат? Според Make Use Of, вероятно не. Благодарение на EXIF ​​метаданните, съхранени в графичния файл, е възможно да се сортират всички възстановени изображения, за да намерите това, което търсите, сравнително бързо. Възстановихте данните си и се питате какво следва след това? Открили сте грешката си и сте използвали инструмент като Piriform Recuva, PhotoRec или някое друго решение за възстановяване на данни, за да намерите изгубените изображения на вашия хард диск. Обърнете внимание на папката, в която сте възстановили данните. Поради безразборния характер на инструментите за възстановяване на данни, обикновено ще получите цял куп допълнителни данни, които не са ви нужни. Няма лесен начин, много от тях ще трябва да бъдат изтрити, за да можете да се съсредоточите върху файловете с изображения, които искате да запазите. Този етап е само за организиране на данните. Той се състои от две основни стъпки: - Организирайте данните по вид. - Изтрийте временните графики за интернет / приложения. 1. Организирайте възстановените си данни Първо, сортирайте по тип файл в Windows File Explorer. Можете да направите това, като превключите към изглед Details (през таба View), след което кликнете с левия бутон върху колоната Type. В зависимост от скоростта на вашия компютър, ще отнеме известно време, за да се сортират данните, така че изчакайте търпеливо. Натиснете левия бутон + Shift, за да изберете набор от изображения от списъка с възстановени файлове. След като изберете изображенията, изрежете ги и ги поставете в съответната директория. Повторете това за всички типове изображения. Изображенията ви се сортират по тип, но също така трябва да ги организирате, като ги подреждате по години. Повторете стъпките по-горе, този път създавате поддиректории, обозначени по години. Сортирайте възстановените изображения в File Explorer по дата и изберете, изрежете и поставете в съответната директория. 2. Изхвърлете временните интернет файлове Като правило, дигиталните снимки обикновено са по-големи от 250 KB. Това означава, че преобладаващото мнозинство от файловете, по-малки от това, могат да бъдат отхвърлени. Те навярно са изображения от интернет и различни приложения. Изтривайте тези файлове като държите натиснат клавиша Shift докато ги триете. Така ги изтривате окончателно. След като направите това, време е да съсредоточите вниманието си върху изображенията, които искате да запазите. Това означава да се обмислят метаданните на изображението. Какво представляват метаданните? Накратко, метаданните са информация за вас и са навсякъде. Има метаданни, свързани с обществените ни профили, например, за целите на проследяването. Къде живеем, къде пазаруваме, неща, които харесваме и т.н. Когато става дума за снимки, метаданните са различни, но също са толкова важни. Тук, информацията включва настройките на камерата, файла/ типа компресия, дори производителя и модела на камерата. Тези данни се съхраняват в EXIF формат. Метаданните могат да ви помогнат да проследявате възстановените изображения на вашата система, филтрирайки изображенията в мрежата и оставяйки ви със създадените от вас. Освен ако не сте изтрили EXIF информацията, разбира се. Как метаданните могат да помогнат за възстановяването на изгубените изображения? По подразбиране няма да виждате метаданни в File Explorer. Но може да ги покажете. С директорията в изгледа Details кликнете с десния бутон на мишката върху заглавията на колоните, след което върху More. Тук ще видите допълнителни опции, които могат да бъдат избрани. Тези опции варират в зависимост от размера на файла и датите, свързани със създаването и модификацията, с информацията ("метаданните") относно начина на създаване на файла. В случай на снимки, можете да изберете „Camera maker" и „Camera model", за да подчертаете снимките, които сте направили. Те могат да бъдат незабавно и лесно разграничени от временните интернет изображения и други графики. Всичко, което трябва да направите сега, е да изберете изображенията и да ги копирате на ново място. Нежеланите снимки и графики могат да бъдат отхвърлени и вашата колекция от лични изображения възстановена!