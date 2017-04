Huawei Honor 8 Pro е името на нов смартфон на компанията, който представлява европейска версия на Honor V9. Атрактивният модел има елегантен дизайн, ултратънки размери и дебелина от 7 милиметра, както и батерия със заряд от 4000mAh. Според официалните данни потребителите могат да я захранят на пълен капацитет за по-малко от два часа. Huawei Honor 8 Pro поддържа виртуална реалност и вече се продава с предварително инсталирано Jaunt VR приложение, което позволява да се възползвате максимално от тази функционалност. Бъдещите собственици на смартфона ще могат да играят безплатно Galaxy On Fire 3, като това е първата 3D игра оптимизирана за Vulkan интерфейса, предаде PhoneArena. Оперативната памет е 6GB, като Honor 8 Pro се захранва от осемядрен Kirin 960 процесор. Животът на батерията на Honor 8 Plus е осезаемо по-дълъг, в сравнение с модели като iPhone 7 Plus и Galaxy S7 edge, гарантирайки до два дена работа с едно зареждане. Устройството има 5.7-инчов дисплей, който поддържа QHD резолюция от 2560х1440 пиксела и работи с Android 7.0 Nougat, както и с потребителския интерфейс EMUI 5.1. Този софтуер се отличава с функцията Highlights, която е разработена съвместно от Huawei и GoPro, и организира снимките ни, но също така интелигентно създава видео истории от тях, които могат да се персонализират лесно от потребителите. Основната камера е с 12-мегапикселова резолюция и включва два сензора, двойна LED светкавица и опция за запис на 4K видео със скорост от 30 кадъра в секунда. Отпред има 8MP камера за селфита. Смартфонът поддържа LTE мрежи и има USB Type-C конектор. В момента Honor 8 Plus може да се купи във Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция и Швейцария на цена от €549. Вижте кога смартфоните на Huawei ще получат ъпдейт към Android 7.0 Nougat