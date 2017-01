Apple, за разлика от всяка друга компания в света, е пряко свързана с един човек: Стив Джобс. Без съмнение, Джобс е движещата сила, която превръща Apple в най-ценната технологична компания в света. Но Джобс не постига това сам! Джобс винаги е имал екип от талантливи хора, помагащи му да изградят Apple. За съжаление, много от тях са забравени. Сега обаче благодарение на Business Insider може да си припомним за някои от тях. 1. Стив Возняк, технически експерт И днес, Воз (името с което Стив Возняк е известен) има важно голямо значение в Силициевата долина. Той редовно дава интервюта, изнася речи и дори се появи в шоуто „Dancing with the Stars“. 2. Стив Джобс, става служител "Номер 2" само за да го дразнят Защо Джобс е бил служител № 2, а не № 1? Ето какво казва Майкъл Скот по темата: "Не дадох номер едно на Джобс, защото си мислех, че това ще е прекалено." Джобс, както е добре известно, беше свален от Apple и създава нова компания наречена NeXT. Той се завръща в Apple едва след закупуването на NeXT. През това време Джобс ръководи и Pixar. Стив Джобс почина през октомври 2011 година. 3. Майк Маркула, човекът с парите Маркула инвестира в Apple $ 250 000 долара, а в замяна на това получава 30% от компанията. Той също така помага в управлението на компанията, разработването на бизнес план, наема първия главен изпълнителен директор и настоява Стив Возняк да се присъедини към Apple (по това време той е мислил да се присъедини към HP). Маркула е един от първите служители на Intel и става милионер преди да е навършил 30 години. Маркула остава в Apple до 1997 година като участва в прогонването и завръщането на Стив Джобс. Когато Джобс се връща Маркула си тръгва. От тогава той е инвестирал в няколко новосъздадени компании и дарява средства на университета Санта Клара. 4. Бил Фернандес е първия служител на Apple след Стив Джобс и Стив Возняк Бил Фернандес познавал Стив Джобс и Стив Возняк още от гимназията. Когато Джобс и Возняк основават Apple, те наемат Фернандес като първи служител. Той остава в Apple до 1993 година, когато напуска, за да отиде в Ingres. В момента Фернандес е главен изпълнителен директор на компания с името Omnibotics. 5. Род Холт има важна роля за развитието на Apple II Холт бил високо ценен дизайнер, който първоначално не искал да се присъедини към Apple, но Стив Джобс успял все пак да го убеди да приеме работата. Холт помага за разработването на захранването за Apple II. След шест години в Apple, Холт твърди, че е принуден да напусне от новото ръководство. 6. Ранди Уигинтън работи в няколко важни технологични компании Основната работа на Уигинтън била да пренапише BASIC така, че да работи за Apple II. След като напуска Apple той работи в eBay, Google, Chegg, Square. 7. Майкъл Скот, първия изпълнителен директор на Apple Скот избрал за себе си номер седем на шега, като Джеймс Бонд. Скоти раздавал номерата на служителите и съблюдавал организацията в компанията. Той е доведен и назначен за CEO от Майк Марккула, човекът, който инвестира $ 250 000 в Apple и помага за изготвянето на нейния бизнес план. 8. Крис Еспиноса работил в Apple на непълно работно време докато учил в гимназията. Той все още работи за компанията Крис Еспиноса се присъединява към Apple, когато бил на 14 години и днес все още работи за компанията. В личния си блог той споделя, че става служител номер осем на компанията, защото когато главният изпълнителен директор Майкъл Скот раздавал номерцата той бил на училище. Пристигнал по-късно и получил "грешния" номер. 9. Шери Ливингстън била дясната ръка на първия главен изпълнителен директор на Apple Ливингстън била първата секретарка в Apple и вършила огромна работа. Майкъл Скот, който я наема, твърди, че тя вършела всевъзможна работа в началните дни на компанията. 10. Гари Мартин отговарял за счетоводството Първоначално, Мартин смятал, че Apple ще се провали, но въпреки това се присъединява към компания и остава там до 1983 година, след което се мести в Starstruck – компания, която работи по пътувания в Космоса. През следващите няколко десетилетия той сменя позицията главен финансов директор в няколко компании. Вижте 10 приложения, които само служителите на Apple могат да ползват