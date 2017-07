Вече ви информирахме кои са най-добрите приложения в Google Play за 2017г. Oнлайн магазинът на компанията вече предлага нова интересна оферта за милионите собственици на смартфони с Android. Google вече предлагат безплатни ваучери на стойност $5 за всички потребители, които все още не са купили електронна книга и са се съгласили да получат най-актуалните оферти от Google Play. Добре е да знаете, че самия ваучер може да се използва единствено за приложения, които струват повече от $5. Ако искате да се възползвате от това предложение трябва да кликнете върху линка "Redeem Now", който ще видите в своя профил. След като го направите ще видите прозорец, който ви информира, че сте получили съответната сума. Тук е момента да отбележим, че офертата е валидна за покупки, които трябва да бъдат направени до 31 август 2017г. След тази дата ваучера няма да може да се използва от собствениците на смартфони с Android. Другото условие е, че всеки потребител може да използва само един ваучер. Google предварително са избрали електронните книги, които можете да купите с ваучера и техния брой е доста голям. Сред най-интересните предложения са A Game of Thrones: A Song of Ice and Fire ($1.99), но също The Miracle of Dunkirk ($0.38), Behind Close Doors ($4.99) и Thirteen Reasons Why ($3.99). Цените са промоционални и важат само, когато използвате съответния ваучер. Вижте каква цена плащаме, когато използваме безплатни приложения от Google Play