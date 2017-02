Android предлага толкова много възможности, че за някои потребители може да е трудно да следят и ползват всички нови функции въвеждани в платформата. Може дори да не подозирате за съществуването на някои от най-полезните функции, които вашия телефон може да ви предложи. Вместо обаче да се ровите из менютата и настройките, за да намерите всичко, по-добре разгледайте информацията на Forbes за тези 5 полезни Android функции, които навярно не ползвате. 1. Проследяване на използваните данни Google добавиха тази функция в 4.0 Ice Cream Sandwich, но тя все още рядко се ползва от хората. За повечето устройства ще я намерите в основните настройки на системата под „Data usage“ или нещо подобно. Можете дори да зададете да получавате известие, когато устройството ви е използвало определено количество мобилни данни. За целта отворете приложението за настройки на устройството си и докоснете Data usage –> Cellular data usage –> Settings. Докоснете „Data warning“. Въведете количество и докоснете стрелката за надолу и изберете „Set“. По-новите версии на Android имат функция за пестене на данни, която ви позволява да ограничите фоновите данни за всички приложения, с изключение на тези, на които изрично позволите. Възможно е дори да поискате автоматично спиране на мобилния интернет, когато това ще доведе до допълнителни разходи. 2. Режим Do Not Disturb Режимът „Do Not Disturb“ дебютира в Lollipop. Местоположението му в настройките може да варира. Обикновено е под Sound > Do Not Disturb, но вероятно има и пряк път в бързите настройки. След това отидете в „Automatic rules“ (наречено „Scheduling“ на някои устройства) и редактирайте някоя от съществуващите правила или създайте свои собствени. 3. Smart Lock Със сигурност е важно да заключвате екрана на устройството си, но има моменти, в които това не се налага, например когато сте си у дома. Smart Lock позволява на собствениците на устройствата да използват ‘trusted device’ (‘доверено устройство’) или ‘trusted face’ (‘доверено лице’) за рационализиране на заключването на телефона. Интелигентното заключване е най-добрата възможност за хората, използващи Bluetooth устройства или NFC тагове. 4. Screen Pinning Тази функция ‘заключва‘ ползващия устройството в едно единствено приложение без да му дава възможност да отвори друго. За да откриете функцията отидете в Settings > Security, превъртете страницата и долу ще намерите опцията „Screen pinning“. Сега щом отидете в „Overview“, всички приложения, които може да закачате ще се появят с малка синя икона на кабърче в долния десен ъгъл. Докоснете тази икона и Android ще поиска да потвърдите. 5. Функцията App Standby В Android има режим „Doze“, който пести батерия, докато устройството е заспало, но има и функция „App Standby“, която не дава на приложенията да работят във фонов режим, ако не сте ги ползвали наскоро. Тя се намира в таба „Inactive apps“ в „Developer options“. Чукнете на дадено приложение, за да смените статуса му от активен на неактивен и обратно. Вижте 6 неща, които не e добре да правите с първия си Android смартфон