Moto G5S и Моto G5S Plus са обект на множество спекулации в последните месеци. Lenovo сега представиха официално двете устройства, които ще са достъпни на пазара до края на месеца. Двата смартфона предлагат различен дизайн, спрямо предшествениците си, както и елегантни метални корпуси от алуминий. Потребителите могат да очакват и по-дълго време за работа с едно зареждане, благодарение на по-мощните батерии, която е със заряд от 3000mAh, вместо 2800mAh при Moto G5. Другите подобрения включват по-големия дисплей, който при Moto G5S вече е с диагонал от 5.2 инча, както и 16-мегапикселова камера на гърба, вместо 13МР сензор на предходния модел. Новият смартфон се захранва и от по-мощен осемядрен процесор с работна честота от 1.4GHz, предаде AndroidAuthority. Любителите на мобилната фотография е добре да знаят, че Moto G5S Plus разполага с двойна задна камера, като двата сензора са с 13-мегапикселова резолюция. Потребителите ще могат да използват същия софтуер, който се предлага и от Moto Z2 Force, за да се възползват от пълния им потенциал. Дисплеят е с диагонал от 5.5 инча, като Moto G5S Plus има 8МР камера за селфита отпред. Двете устройства имат сензори за пръстови отпечатъци и работят с Android Nougat. Очаква се цената на Moto G5S Plus да бъде €299, а Moto G5S да се продава за €249 в Европа. Mеталните корпуси, по-големите дисплеи, по-мощните батерии и по-добрите камери са най-големите предимства на новите смартфони.