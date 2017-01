Google постоянно експериментират с нови функции в онлайн магазина си за приложения. Компанията вече е готова със следващата версия Google Play 7.4 и тя включва няколко интересни подобрения. От AndroidPolice информират, че ни очакват променен дизайн на My Apps менюто. Потребителитe ще разполагат с много повече опции за откриване на съдържанието, което са инсталирали на смартфона. В допълнение към стандартнитe опции Alphabetical, Last Updated, Last Used и Size вече ще можем да използваме и функцията Sorting. Google Play ще показва информация за това на коя дата за последно е било актуализирано дадено мобилно приложение и кога сме го ъпдейтнали на своето устройство. Компанията е разработила и нов селектор за мониторинг на коментарите към заглавията в онлайн магазина. Разработчиците могат да ги сортират на базата на активността в с последните 3 дни, 30 дни, 3 месеца или 6 месеца. Функцията е полезна, защото максимално бързо им показва какви са мненията на потребителите. Family Library позволява да споделяте платени приложения с другите членове на семейството. За се предотврати възможността детето ви да купи съдържание, което не искате самата покупка трябва да бъде одобрена от вас преди да стартира тегленето. След като въведете личната си парола съдържанието ще бъде изтеглено на смартфона на детето ви. Целия този процес може да се извърши от разстояние и определено ще улесни много потребители. Вижте лесен трик позволява да си върнете парите, ако сте купили грешно приложение от Google Play