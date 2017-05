Android устройствата са толкова популярни в наши дни, че изцяло замениха лаптопа и десктопа за извършване на ежедневни задачи. Но след всички тези подобрения, с които ни радват Android джаджите, те все още ни създават проблеми, когато ни се налага да пишем текст. За щастие можем да свържем USB клавиатура към Android телефона си и така значително да подобрим бързината и коректността при въвеждане на текст. От Make Use Of обясняват как може да направим това. Ще имате нужда от USB OTG Критичните читатели ще отбележат, че Android устройствата са прекалено тънки, за да ги свържем към USB кабел. Е, как тогава ще свържем клавиатурата с устройството? С адаптер! По-специално с USB към Micro-USB (същият порт, използван от повечето Android устройства за зареждане, с изключение на по-новите Type-C устройства). Този вид адаптери се наричат USB On-the-Go (OTG) и се предлагат в няколко различни форми и размери, но без значение какъв си купите, те работят по един и същи начин. Включете Micro-USB страната към Android устройството, след това включете клавиатурата в USB. Настройване на клавиатурата След като свържете клавиатурата с телефона си. Ще трябва да отделите две минути, за да я настроите правилно. 1. Издърпайте чекмеджето за уведомления. 2. Ще видите нов елемент – „Select keyboard layout“. Изберете го. 3. В „Choose keyboard layout“ може да изберете „Default“, но по-добре е да изберете „Set up keyboard layouts“, за да видите какаво друго е налично. 4. Превъртете списъка и изберете оформлението, което смятате, че ще използвате. Ако не виждате известието в чекмеджето за уведомления трябва да отворите Settings > Personal > Language & Input > Keyboard & Input Methods. Нещата могат да изглеждат различно в зависимост от модела на устройството, производителя и версията на Android, но общите стъпки трябва да са подобни. Няколко съвета, които трябва да знаете 1. Няма бърз начин да превключвате езиците или оформлението на клавиатурата. Освен това, губите достъп до неща като емотикони и специални символи, които не могат да се пишат с физическа клавиатура. 2. Android поддържа повечето от специалните клавиши на клавиатурата. Така например, клавишите „Home“, „End“, „Page Up“, „Page Down“ и „Delete“ работят перфектно. Клавишите „Enter“ и „Print Screen“ също работят според очакванията. 3. Клавишът Windows (ако използвате клавиатура с Windows) и клавишът Command (ако използвате клавиатура на Apple) ще задействат специална функционалност в зависимост от версията ви на Android. Вижте какво да очакваме от производителите на смартфони през 2017г.