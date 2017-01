Планираната продажба на Yahoo продължава с пълна сила и скоро нейните активи ще станат част от Verizon. Оказва се, че някои части от компанията няма да бъдат придобити и ще продължат да оперират самостоятелно в ново дружество, което ще се казва Altaba Inc. Информацията за тези планове е генерирана от документи, подадени до Securities and Exchange Commission. Припомняме ви, че Verizon поискаха първоначалната сума от $4.8 млрд. за придобиването на бизнеса на Yahoo да бъде намалена, заради хакерските атаки през последната година. Очаква се финалната цена да бъде обявена официално, след като бъде финализирана сделката. Oт TechCrunch информират, че едва пет члена на борда на директорите на Yahoo ще продължат да работят в Altaba Inc. Това са Тор Бреъм, Ерик Брандт, Катрин Фрийдман, Томас Макълнърни и Джефри Смит. Всички останали високопоставени служители няма да станат част от новосъздадената компания. В това число влиза и главния изпълнителен директор на Yahoo, Мариса Майер. Според някои анализатори тя може да продължи да работи в компанията, след като бъде финализирана сделката за купуването на интернет бизнеса на Yahoo от Verizon. Повече детайли за бъдещата стратегия на компанията ще научим в следващите няколко седмици. Смяната на името на Altaba e много интересно решение. Предстои да видим дали този бранд ще бъде разпознаваем от потребителите. Вижте колко пари ще получи шефката на Yahoo, ако бъде уволнена