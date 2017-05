Android Device Manager е най-лесният начин да откриете къде се намира смартфона ви във всеки момент. Google не са ъпдейтвали приложението от 2015г. насам, но сега представиха новата му версия, която включва няколко подобрения. Най-интересното е, че компанията е решила да промени името му на Find My Device. Основната причина за това решение е, че Android Device Manager е твърде дълго и звучи като софтуер, с който да управлявате смартфона си. Mного потребители дори не знаят, че с него могат бързо да разберат локацията на загубеното си устройство. Find My Device е по-кратко и разбираемо и Google очакват новото име да направи приложението още по-популярно сред потребителите, предаде AndroidHeadlines. Tук е момента да отбележим, че Find My Device може да открие и смарт часовници с Android Wear. Новата версия на приложението включва по-удобен за използване интерфейс. В горната част ще виждате списък с устройствата, които можете да откриете и са свързани със съответния Google акаунт. Разполагате с възможността не само да го локализирате на картата, но също да го накарате да издаде много силен звуков сигнал, за да откриете къде се намира. Ако смартфона е откраднат можете да използвате Find My Phone, за да изтриете цялата информация в него или да зададете съобщение, което да се покаже на дисплея. Приложението вече е достъпно в Google Play. Вижте какво да правим ако телефона ни е бил откраднат или загубен