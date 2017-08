Aко сте привърженик на мобилните игри от типа RPG е добре да знаете за ново предложение на съоснователите на Games Workshop (Стив Джаксън и Ян Ливинстон) и Nomad Games. Съвместният им проект е кръстен с името Fighting Fantasy Legends и вече може да се изтегли на смартфони с Android и iOS. Новата игра ще ви пренесе във виртуален свят на Fighting Fantasy, където можете да създавате собствени приключения в опасна земя осеяна с чудовища, капани и много съкровища, предаде PhoneArena. Fighting Fantasy Legends представлява ролева игра с карти, която позволява да играете в историите на три известни книги: City of Thieves, Warlock of Firetop Mountain и Citadel of Chaos. Всяка една от локациите има разбъркано тесте карти, което включва магически предмети, смъртоносни същества и драматични събития. Потребителите е необходимо да създадат собствена колекция от скъпоценни обекти и да се молят на богинята на късмета, за да оцелеят, хвърляйки по-високи числа на зарове. Разработчиците на Fighting Fantasy Legends се похвалиха, че са разработили уникална система, която позволява играчите да ъпдейтват своите зарове, заедно с развитието на персонажите си. Самата игра включва три отделни нива на трудност, както и още един Permadeath режим, който е спеицалнo за хардкор геймърите. Fightning Fantasy Legends вече е на разположение за водещите мобилни платформи, но не е безплатна. Цената за българските потребители е 10.99 лв. Вижте седем игри, които можете да играете в браузъра на смартфона си