Chrome for Android e oт 2012 година и е инсталиран по подразбиране на всеки Android телефон. Навярно сте работили с браузъра и го познавате, но има някои по-малко очевидни функции и такива които са скрити и трябва да знаете за тях, за да може да ги използвате. От Android Police научаваме тези 10 полезни съвети и трикове, за да получим най-доброто от Chrome за Android. 1. Преместване на адресната лента в долната част на екрана По подразбиране, адресната лента е в горната част на екрана, но има начин да я преместите в долната част, с помощта на Chrome Home флаг. Трябва само да поставите chrome://flags/#enable-chrome-home в Chrome, докоснете маркираното меню, натиснете 'Enabled' и рестартирайте браузъра. За да върнете нещата по старому, трябва да поставите флага на 'Default' и отново да рестартирате Chrome. Имайте предвид, че тази функция все още е в процес на разработване. 2. Бързо копиране на текущия URL адрес Вместо да ходите до менюто за споделяне, за да изберете 'Copy to clipboard', може да използвате някои от по-бързите начини за копиране на текущия URL адрес. Първият е като натиснете менюто в горния десен ъгъл, докоснете (i) и натиснете продължително URL адреса. Можете също така да докоснете адресната лента веднъж и да задържите пръстта си, за да копирате адреса, а на страници с HTTPS, може да докоснете иконата за заключване и да натиснете продължително адреса ѝ от там. Ако използвате Chrome Custom Tab и уеб адреса се вижда, просто задръжте пръстта си над него, за да го копирате. 3. Стартиране на режима за четене Подобно на другите браузъри, режима Reader има за цел да улесни четенето на голям текст. По подразбиране опцията Reader mode се появява само, когато Chrome си мисли, че четете статия, но можете да я накарате да се появява по-често или през цялото време. За целта поставете chrome://flags/#reader-mode-heuristics в Chrome и натиснете маркираното квадратче. Тук можете да включите Reader mode за определени страници или пък за всички, както и да забраните режима. След като изберете опция, ще се наложи да рестартирате браузъра, за да видите всички промени. 4. Използване на имейли, телефонни номера и адреси Ако някога сте използвали Safari на iOS може би сте забелязали как браузърът автоматично превръща телефонните номера в хипервръзки. Chrome за Android прави нещо подобно. Ако натиснете даден имейл адрес ще се създаде пряк път, за да създадете ново съобщение, ако натиснете адрес може да бъдете отведени до мястото в Google Maps, и ако натиснете телефонен номер ще се покаже пряк път за набиране на номера. 5. Бързо опресняване на страницата Ако приплъзнете леко пръст надолу по страницата, тя ще се опресни. Това е малко по-бързо, отколкото намирането на бутона за рефреш в менюто. 6. Добавяне на още търсачки В миналото, Chrome за Android поддържаше само няколко търсачки - Google, Yahoo, Bing, Ask, и AOL. Днес може да добавите всяка. Трябва само да посетите търсачката (или някои други сайтове, които поддържат тази функция), да отидете в настройките на браузъра, да натиснете Search Engine и да изберете тази която искате. 7. Получаване на Facebook известия в Chrome Влезте в Facebook от Chrome, отидете Facebook settings > Notifications > Mobile и включете мобилните известия. 8. Бързо отваряне на изтеглен файл Chrome ще ви предупреди, ако се опитвате да изтеглите файл, който вече имате, но има една особеност, скрита в изскачащото меню, която не е съвсем очевидна. Кликнете върху синьото подчертано име на файла, и Chrome ще отвори по-рано изтегления файл – това ви спестява отварянето на файл мениджъра. Вижте четири полезни съвета за по-добра работа с уеб браузър