YouTube е едно от най-добрите места, където може да намерите всякаква музика и където неусетно може да прекарате часове в гледане на видеоклипове. Но понякога, може да попаднете в ситуация, в която нямате възможност да стоите пред компютъра и да гледате видеоклипове, но искате да се наслаждавате на любимата си музика. В такива случаи може да конвертирате YouTube видеоклиповете в MP3, след това да ги запишете на CD или да ги слушате с любимото си музикално приложение на смартфона. Има уеб сайтове, които ще конвертират YouTube видео в MP3, но те често са бавни, пълни с реклами и позволяват да изтеглите само един файл. В същото време има безплатни програми, които предлагат много повече възможности. При това те са лесни за използване, просто поставяте URL адреса на файла и след едно натискане на бутона имате това което ви е нужно. Имайте предвид, че можете да изтеглите видеоклипове само, когато имате разрешение от собственика на авторските права. Общите условия на YouTube изрично забраняват неоторизирано сваляне. Ето кои са най-добрите безплатни YouTube към MP3 конвертори, според Tech Radar. YouTube Song Downloader Въпреки името му, YouTube Song Downloader не е просто още един обикновен YouTube към MP3 конвертор и програма за изтегляне. Това е пълен YouTube клиент предлагащ всичко необходимо, за да откриете, чуете и запишете любимите си мелодии. YouTube Song Downloader има и друго голямо предимство пред повечето му конкуренти: той може да изтегли изходното видео, както и да го конвертира в MP3. Безплатната версия поддържа реклами. MediaHuman YouTube to MP3 Converter MediaHuman YouTube to MP3 Converter работи не само с YouTube, но и с Vevo, Vimeo, DailyMotion, Soundcloud, Bandcamp, Hype Machine и други услуги. Поддръжката на MP3 таг позволява въвеждане на конкретен изпълнител и името на албум в рамките на програмата, и изтеглянето може да започне с едно кликване. С MediaHuman YouTube to MP3 Converter може да се изтеглят цели плейлисти, да използвате 'speed limit' режим, да добавите музика към iTunes и дори автоматично да се изключи компютъра, когато изтеглянията завършат. 4K YouTube to MP3 4K YouTube to MP3 работи с отделни видеоклипове, с плейлисти в YouTube и канали (до 25 клипове в безплатната версия) и приема линкове от други сайтове, включително SoundCloud, Vimeo, Flickr и DailyMotion. Програмата е много лесна за използване и се предлага и като преносимо приложение. Свалянето и конвертирането на файлове с 4K YouTube to MP3 става веднага. Lacey Lacey търси в десетки видео сайтове за да намери, изтегли и конвертира точно това, което искате. Безплатната програма Lacey не поддържа реклами и не се изисква регистрация. Нужно е само да напишете името на любимия ви изпълнител, песен, албум и каквото искате, и резултатите ще се покажат след миг. Lacey не ви ограничава само до YouTube. Ако не можете да намерите това което търсите там, програмата ще търси в Baidu, BandCamp, MP3Fusion, VEVO, Vimeo, SoundCloud, XMusic.Me и в дълъг списък с други сайтове. Вижте какво трябва да знаем за настройките за поверителност в YouTube