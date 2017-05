Ако имате само един таблет в дома си, възможно е много хора да го използват. Може би децата ви го използват през деня, вашият партньор пазарува онлайн вечер, а вие от време на време гледате някой интересен видео клип. Независимо каква причина имате да искате повече акаунти, добрата новина е, че операционната система Android вече значително улеснява това. Как да направите няколко профила? Има ли неща, за които трябва да се внимава? Как можете да управлявате всички потребители, след като сте създали профил? На всички тези въпроси дават отговор от Make Use Of. Кои версии на Android имат функцията? Ако се опитвате да добавите няколко потребителски акаунта към таблет, устройството трябва да работи с Android 4.2 Jelly Bean или по-късна версия. Ако използвате телефон, трябва да имате инсталиран Android 5.0 Lollipop или по-късна версия. Заслужава да се отбележи, че някои производители са деактивирали изцяло функцията. Ако имате старо устройство и най-новите версии на Android не са налице за него или ако производителят е ограничил функцията, можете да опитате с приложение от трета страна. Най-доброто от тях може би е SwitchMe, но за съжаление работи само на разкодирани устройства. Създаване на няколко потребителски акаунта на Android 7.0 Nougat Имате две възможности. Най-лесният начин е да издърпате лентата за известия, да докоснете иконата Profile в горната част на екрана и тогава да изберете „Add User“. Друга възможност е да отидете в Settings > Users > Add User. Независимо кой метод избирате, вашето устройство ще ви подкани да потвърдите, че искате да добавите нов потребител. Докоснете „OK”. След няколко секунди ще видите празен екран за вход. Прекарайте пръст нагоре, натиснете „Continue“ и телефонът няколко минути ще проверява за актуализации. След като процесът на обновяване завърши, ще бъдете помолени да попълните данните на новия потребител. Ако новият потребител вече има профил в Google, той може да използва своя имейл адрес и парола, за да влезе в профила си. Ако не, можете да създадете такъв от екрана за вход или изцяло да пропуснете процеса. Създаването на нов потребител без профил в Google обаче има някои ограничения – човекът няма да може да изтегля съдържание от Google Play или да архивира съдържанието си на сървърите на Google. Активиране на телефонни разговори и съобщения Ако споделяте устройството си с възрастен, може да искате да му позволите да осъществява телефонни обаждания и да изпраща съобщения, но тази опция е деактивирана по подразбиране. За да я активирате, трябва да се върнете в главния профил. Издърпайте лентата за уведомяване, докоснете иконата „Profile“ и след това докоснете своето потребителско име. След това отидете в Settings > Users и докоснете иконата на зъбно до името на второстепенния потребител. Тук включете опцията „Turn On Phone Calls and SMS“. Изтриване на допълнителни потребители Уверете се, че сте влезли в основния акаунт и отидете в Settings > Users > Gear Icon. Докоснете Remove User и устройството ще изтрие профила и свързаните с него данни. Недостатъци Има някои недостатъци, свързани с добавянето на допълнителни потребители към устройството ви. Например, всеки потребител има свое собствено пространство. Те могат да го използват, за да персонализират теми, приложения и тапети, но също така могат да запазват данни като музика, снимки и видеоклипове. Това звучи чудесно, но ако вашият скоро добавен потребител прекали с изтеглянето на съдържание или запише много снимки, бързо може да се окажете без празно пространството за съхранение на вашия телефон или таблет. Освен това всеки потребител може да актуализира приложенията на устройството. Тези актуализации ще се отразят на приложението за всички потребители. Ако умишлено сте избягвали актуализацията по някаква причина, един ден може да се окажете изненадани. Има ли някакви алтернативи? Ако добавянето на няколко профила не е подходяща възможност за вас, имате две допълнителни възможности. Прикачването на приложения е чудесна възможност, ако малките ви деца ще използват устройството. Ако сте настроили правилно функцията, единственият начин да се ‘откачат‘ приложенията е чрез въвеждане на ПИН код. За да закачите приложение, първо трябва да сте сигурни, че функцията е включена. Отворете Settings > Security > Screen Pinning и включете функцията. След това устройството ще ви попита дали искате да защитите с ПИН тези приложения, изберете „On“ за тази опция. За да закачите приложение на екрана, задействайте въпросното приложение и докоснете бутона Recents. Прокарайте пръст от долната част на екрана нагоре и в долния десен ъгъл ще видите икона с игла. Докоснете я. За да махнете приложения от екрана, натиснете и задръжте едновременно „Back“ и „Recents“. Телефонът ще ви върне обратно към заключения екран, където ще бъдете подканени да въведете своя ПИН код. Другата възможност е да използвате режим за гости. Ако трябва да дадете телефона или таблета си на някой за няколко часа, но не искате той да има достъп до всичките ви данни, можете да поставите телефона си в режим „Guest“. За да го активирате, издърпайте надолу лентата за известия с два пръста, докоснете иконата Profile и след това натиснете „Guest“. Вижте 9 лесни начина да гарантирате сигурността си в Android смартфон