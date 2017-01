Google и Моzilla планират да предприемат нови стъпки, за да гарантират сигурността на своите потребители. Двете компании разработват нова функционалност в популярните си уеб браузъри, която да сведе до минимум възможността да станем жертва на хакери. Първите им версии, които я поддържат са Google Chrome 56 и Mozilla Firefox 51. Потребителите вече ще бъдат информирани, ако споделят поверителна информация в несигурните HTTP връзки, вместо в безопасния HTTPS протокол. Тази функционалност досега бе достъпна само за бета версиите на браузърите, но вече е част от финалните версии на Google Chrome и Mozilla Firefox, предаде TheVerge. По този начин компаниите ще позволят на максимален брой потребители да се възползват от новата опция. Моzilla Firefox 51 вече предлага сива икона с формата на катинар, върху която има червена черта, ако уеб сайтовете искат да споделите лични данни като пароли с тях. Кликването върху нея показва съобщението "Logins entered on this page could be compromised". Google Chrome 56 ще е достъпен за потребителите в следващите няколко седмици. След като го инсталирате ще виждате не само нотификации за пароли, но също и за страниците, които искат детайли за банковите ви сметки. Новата функция ще направи тези съобщения по-видими за потребителите и така би ги предпазила от това данните им да попаднат в чужди ръце. Вижте три полезни трика за уеб браузър, които може би не знаете