След появата на приложения като YouTube и SoundCloud, има все повече начини за музикантите и групите да популяризират своята музика и тя да достигне до феновете им. Преди 20 години, трябваше да се абонираме за седмично музикално списание и да слушаме радио, за да разберем за новите парчета на любимите ни групи, днес нещата не са толкова прости. За щастие, има много начини да следите любимите си изпълнители. От Make Use Of ни препоръчват тези 5 сайта, от които може да научавате за нова музика. 1. The Music Ninja Този сайт се фокусира върху нови парчета от по-малко известни музиканти и групи. Повечето от препоръките на сайта се въртят около четири основни жанрове: електронна музика, инди, хип-хоп и фолк. The Music Ninja постоянно публикува плейлисти включващи нова музика. Всяка песен в плейлиста идва с най-малко няколко изречения, описващи музиканта и песента. 2. Pitchfork Best New Music Pitchfork е музикален сайт, който обхваща всичко от интервюта до изключително видео съдържание. Ако целта ви е да откриете нова музика, посетете секцията "Best New Music", къдете ще видите три категории: "Best New Album", "Best New Track" и "Best Reissue." Можете да слушате много от песните директно от сайта чрез SoundCloud линк. 3. Billboard Ако предпочитате мейнстрийм музика, посетете официалната интернет страница на Billboard. Сайтът ще ви е много полезен ако искате да видите какво е популярно в момента. Сайтът включва Hot 100 (песни) и Billboard 200 (албуми). Можете да чуете само откъси от песните през сайта, или да кликнете върху линка Spotify, за да чуете пълния запис. 4. New Album Releases Както се досещате от името на сайта, тук може да разберете повече за новите албуми, които излизат. Има следните категории за улеснение на потребителите: Rap, Rock, Metal, Pop, Electronic, Folk, Indie, Jazz и Blues. Информацията на сайта се актуализира всеки ден. Кликвайки върху индивидуален албум ще видите списък с песните и линкове за сваляне. 5. Spotify New Music Въпреки името си, Spotify New Music не е свързан с услугата за стрийминг Spotify. Кажете на сайта в коя страна живеете и той ще изброи всички наскоро излезли песни или албуми, които са на разположение и на Spotify за вашия район. Spotify New Music се рови в 21 сайта за да намери най-новите версии на парчетата.