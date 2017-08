Вече ви информирахме как Asus ще представят шест смартфона от серията ZenFone 4 до края на 2017г. Въпросните модели са обект на много спекулации в последните седмици. Компанията започна да разпространява покани за свое събитие на 19 август, на което най-накрая ще видим дългоочакваните смартфони. Рекламните материали потвърждават, че ZenFone 4 ще е оборудван с двойна задна камера, а също, че Asus ще представят повече от един модел, предаде AndroidPolice. На едно рекламните изображения се вижда надписа "Time to be more than ONE", който е придружен от кадър, на който се виждат двете камери в новите смартфони. Според непотвърдена информация Asus ще пуснат на пазара поне три различни версии на устройствата. Всеки един от моделите ще предложи различна конфигурация между RAM и вградена памет. Премиерата на Asus ZenFone 4 ще изостри значително конкуренцията в средния ценови сегмент на пазара на смартфони. Oт гледна точка на спецификациите се очаква ZenFone 4 да има Qualcomm Snapdragon 820 процесор и дисплей с QHD резолюция от 2560х1440 пиксела. Поне една от версиите ще е с 5.7-инчов дисплей и 6GB RAM. Операционната система ще е Android Nougat. Само след няколко седмици ще разберем повече детайли за новата серия смартфони на компанията.Тогава ще научим и каква ще е цената на ZenFone 4 на европейския пазар. Вижте как новите смартфони с Android от средния клас ще имат по-добри камери от iPhone 7 Plus