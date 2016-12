Europe GmbH представи в София своите нови продукти в категориите телевизори, таблети и лаптопи от сериите за 2013 година. Компанията утвърди позицията си на водещ производител в технологичния сектор, като предложи нови устройства с възможности за повишаване на производителността и удобството при работа, както и по-качествено забавление в свободното време в съчетание с атрактивен дизайн, надеждност и допълнителна сигурност. На събитието присъстваха Данко Иванов, мениджър на Toshiba Europe „Цифрови продукти и услуги” за България и Юстина Бойнска, продуктов мениджър телевизори в Toshiba Europe.

Флагманът сред новите серии телевизори Toshiba за 2013 г. е серията L9 Ultra HD (3840 x 2160 пиксела) 3D Smart LED телевизори. Те се отличават със супер резолюция, която става по-достъпна за всички зрители с три размера на екраните: 213 сантиметра (84”), 165 сантиметра (65”) и 146 сантиметра (58”). Новата серия L9 е оборудвана с мощния мулти-процесор Toshiba CEVO 4K и осигурява оптимално преживяване при гледане на филми, телевизионни предавания, гейминг, разглеждане на снимки и ползване на PC приложения. Другите нови серии – HD LED Smart телевизорите W4, L4, L6 и L7 съчетават въвеждането на Toshiba Cloud TV – новият подход на Toshiba към свързаното телевизионно забавление, с пълноценно използване на интелигентния достъп до съдържание, търсене и персонализирани препоръки към всеки зрител, както и ползване на социални мрежи през Облака. По-достъпните бюджетни модели за 2013 г. са от новите серии L1, W1 и D1, L2 и W2.

Новите 10-инчови таблети от линията Excite – Pure, Pro и Write са базирани на Android™ 4.2, Jelly Bean и са с подобрено мултимедийно представяне, оборудвани с впечатляващи нови функции и възможности за бизнес и развлечения. Всички версии идват с поддръжка на навигация с 10 пръста, луксозно сребристо покритие с релеф за по-стабилен захват, тънък профил от едва 10.5 мм и с тегло, започващо от само 600 грама. Батериите им издържат впечатляващите 10 часа след пълно зареждане при стандартна употреба. Моделите Pro и Write с най-новия четириядрен NVIDIA® Tegra™ 4 процесор осигуряват отлична производителност и качествен звук от harman/kardon® и софтуера DTS™ Sound. Сред допълнителните функции, с които разполагат новите таблети са: Toshiba TruNote за разпознаване на ръкопис (при модела Write с допълнителен стилус Toshiba Digitizer Pen), Toshiba Resolution+ за подобряване на видео изображенията, ThinkFree Office Mobile за Android с приложения за висока производителност и няколко инструмента за подобряване на звука, както и набор от възможности за свързване, сред които WiFi Certified Miracast™ (при версиите Pro и Write), който позволява да се прехвърля съдържание по безжичен път от таблета към голям телевизионен екран.

През 2013 г. Toshiba Europe GmbH ще предложи на българския пазар изключително богата гама нови ноутбук предложения, специализирани за нуждите на бизнеса (сериите Satellite Pro C и Pro L, Tecra A50), ежедневните компютърни задачи (сериите Satellite C и Satellite L), мултимедийните ентусиасти (сериите Satellite P и Satellite S) и напредналите геймъри (новият Qosmio X70). Серията Satellite Pro C включва достъпни мултифункционални лаптопи с допълнителни бизнес функции за по-голяма продуктивност и размери на екрана от 15.6” и 17.3”. Серията Satellite Pro L обединява стилни и надеждни лаптопи за бизнес потребителите. Новият 39.6-сантиметров (15.6”) Tecra A50 е създаден за интензивна бизнес употреба и е старателно изпитан за максимална издръжливост, както е снабден и с допълнителни инструменти за сигурност. Новите серии Satellite C и Satellite L ще предложат на много широк кръг потребители богат избор от достъпни ноутбук решения за изпълнение на ежедневните компютърни задачи, с нов дизайн, подобрено представяне и опция за сензорен екран.

Новите серии Satellite P и Satellite S предлагат подобрени мултимедийни функции, ориентирани към най-новите технологии като HDMI® порт с поддръжка на Ultra HD (при някои модели от Satellite P серията). Инструментът Toshiba Split Screen, наличен при P серията, осигурява автоматично подреждане на активните прозорци на екрана, като прави едновременното извършване на множество задачи лесно и осигурява оптимална употреба на широкия екран.

Qosmio X70, новият геймърски флагман, идва с 43.9-сантиметров (17.3”) Full HD дисплей и е насочен към напредналите потребители, които търсят възможно най-доброто и най-бързо компютърно представяне, изключителна графика, отличен звук и мултимедийни възможности, както и най-добрите опции за свързване.