Най-новата операционна система на Microsoft несъмнено събира повече лична информация от потребителите, от всякога. Дали това е нещо добро или лошо зависи от вашата гледна точка. Ако искате да си гарантирате по-добра поверителност, имате няколко възможности, смятат от makeuseof. Има вградени инструменти в Windows, както и инструменти на трети страни, които са специално проектирани да спрат Windows да проследява потребителите. Ако искате да спрете Windows 10 да ви шпионира, продължавайте да четете, за да научите какво трябва да се направи. Вградени инструменти в Windows 10 Нека да започнем с инструментите за управление на неприкосновеността, които са част от Windows 10. 1. Приложение за настройки Най-лесният и най-достъпен начин за управление на поверителността в Windows 10 е да използвате приложението Settings. Можете да намерите опциите за поверителност, като отворите Settings > Privacy. Броят на настройките, които можете да промените в новата актуализация Creators Update може да се стори огромен за новите потребители. Настройките са разделени в невероятните 18 секции. Microsoft твърди, че всички тези настройки ви дават пълен контрол, но критиците биха казали, че приложението е объркващо, защото Microsoft не иска да деактивирате всички настройки за поверителност. В тази статия не е възможно да бъдат обхванати всички настройки, ще трябва да им отделите време за да ги разгледате и опознаете, така че след това да изберете тези, които отговарят на вашите желания. 2. Таблото за управление на поверителността на профила в Microsoft В началото на 2017 година, Microsoft напълно промени дизайна на частта за поверителност на Microsoft Account онлайн страницата. Някои от новите настройки защитават неприкосновеността на личните ви данни онлайн, някои от тях защитават личните ви данни, докато използвате Windows 10. За да намерите новите настройки, отидете на account.microsoft.com и попълнете своите идентификационни данни. Когато влезете в профила си, кликнете върху раздела „Privacy“ в горната част на страницата. Настройките са разделени на пет основни области: история на сърфирането, история на търсенията, активност по местоположение, бележник на Cortana и здравна дейност. От гледна точка на Windows 10, трябва да се съсредоточите върху активността по местоположение и Cortana. Кликнете върху съответната връзка, за да видите какво е известно за вас и да редактирате или изтриете данните. 3. Local Group Policy Editor По подразбиране, Group Policy Editor (GPE) е налице само в Windows 10 Pro, Enterprise и Education. Той не се предлага в Windows 10 Home, но има какво да се направи. В основата си GPE е мощен инструмент, който ви позволява да конфигурирате и контролирате системата си с много по-големи подробности, отколкото можете да постигнете, само като използвате приложението Settings. Този инструмент е чудесно средство за управление на поверителността ви. Може да си купите копие The Group Policy Pack: Privacy and Telemetry за $108. Пакетът включва 70 правила с 250 Registry keys, деактивиране на 40 приложения работещи във фонов режим, скриптове за премахване на предварително инсталирани приложения като OneDrive и скриптове за добавяне на записи към хост файла и по този начин блокиране на телеметрични сървъри. Ако $ 108 е твърде много пари за вас, можете да създадете самите скриптове. Разбира се, това е много по-сложно и отнема много време на обикновения потребител. Инструменти на трети страни Ако използването на Group Policy Editor звучи твърде сложно за вас, но приложението Settings и Privacy Dashboard не ви дават достатъчно контрол, можете да се обърнете към някои инструменти на трети страни. Такива има много, но ето три от най-добрите безплатни решения: 1. Privacy Repairer Privacy Repairer е малко ь портативно приложение за Windows 10. То е разделено на седем раздела: Telemetry and Diagnostics, System, Windows Defender, Windows Store Apps, Cortana and Start Menu, Lock Screen, Edge and Internet Explorer и Windows Media Player. Във всяка секция ще намерите няколко настройки, които можете да промените. Всеки от разделите има препоръчителна настройка, заедно с пълно обяснение на ефекта от промяната върху вашата система. Privacy Repairer също така идва с едно цялостно решение за неприкосновеност на личните данни. Въпреки че идеята звучи добре, може да не е практично да правите толкова много промени едновременно. Използвайте функцията внимателно. 2. O&O ShutUp10 O&O ShutUp10 е може би най-известният от всички инструменти за поверителност на трети страни. Подобно на Privacy Repairer, приложението е преносимо, идва с препоръки за всяка настройка и разполага с решение с едно кликване, което ще промени всички настройки по препоръка на програмиста. Получавате повече от 50 настройки, които можете да променяте, те са подразделени в Security, Privacy, Location Services, User behavior и Windows Update for easy navigation. 3. Spybot Anti-Beacon Spybot Anti-Beacon е разработен от същия екип, разработил антивирусния инструмент Spybot Search & Destroy. Единственият му фокус е телеметрията на Windows 10. Той ще попречи на приложенията да използват Microsoft advertising ID, блокира всички актуализации на P2P извън локалната ви мрежа, убива телеметричните услуги, спра компютъра ви да изпраща данни към програмата за подобряване на потребителския опит и др. Вижте как да защитим Windows 10 с парола