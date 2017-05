През 21 век човечеството живее в интернет. Цялата информация, от която някога може да имаме нужда е достъпна за нас не зависимо къде се намираме, стига да имаме интернет връзка. Бързо свикнахме да получаваме това, което ни е нужно на мига, и по тази причина бавния интернет ни изкарва от равновесие. Добронамерени хора, които бързат да дават съвети за това как да подобрим скоростта на интернет връзката не липсват, но за съжаление не всички от тях са правилни. Редица съвети произтичат от технически недоразумения, а други просто са дадени от хора които нямат нужните технически познания. От Make Use Of ще се опитат да развенчаят някои от тези митове. Mит 1: Изчистването на кеш паметта ще увеличи скоростта Това е най-често цитирания съвет, но той не е верен. Изчистването на кеша - временните интернет файлове, бисквитки, данни за уебсайтове, историята на сърфирането и така нататък - наистина може да бъде полезно, но това няма да има положителен ефект върху интернет скоростта. В действителност, това ще направи точно обратното. Бисквитките, данните за сайтовете, както и други кеш данни всъщност ускоряват сърфирането в интернет. Има обаче случаи, когато изчистването на кеша може да подобри интернет връзката ви. Така например, кеша за конкретно приложение може да се повреди или просто да не е актуален, тогава изчистването на кеш паметта би било разумно. Мит 2: Деактивирането на IPv6 осигурява по голяма скорост Това е друг съвет, който се тълкува неправилно. Всички основни операционни системи имат вградена поддръжка за IPv6. Освен това, в интернет са напълно изчерпани резервите на IPv4 адреси, а това означава че всички нови уебсайтове и услуги ще имат IPv6 адреси. Така, че изключването на IPv6 поддръжката буквално ще доведе до това някои сайтове да не могат да се отворят. Вярно е, че неправилно конфигурирани IPv6 настройки ще забавят връзката за определени уебсайтове, но не за всички. Мит 3: SSL протокола забавя интернет връзката Secure Sockets Layer (SSL) и неговия наследник Transport Layer Security (TLS) са криптографски протоколи. SSL / TLS комуникацията осигурява сигурността в интернет. Протоколите са налични в масивна редица от общи интернет приложения, включително уеб браузъри, електронна поща, незабавни съобщения и VoIP услуги, като Skype. Това леко претоварва мрежата, но в сравнение с предимствата за сигурност, които носи, това е съвсем незначително. В действителност, има две технологии предназначени да подпомагат процеса на криптиране и комуникационния процес. Те са известни като False Start и Session Resumption. Мит 4: За подсилване на връзката трябва да се използва софтуер на трети страни Интернет връзката ви не може да бъде подсилена чрез софтуер на трети страни. В най-добрия случай, този софтуер няма да направи нищо. В най-лошия – ще инсталира шпионски софтуер или злонамерен софтуер, който значително ще забави връзката ви. Мит 5: Изчистете DNS Последният мит е свързан с domain name system (DNS). Може би сте чували, че ако искате да подобрите интернет връзката си ще трябва да използвате командата: ipconfig /flushdns Тази команда веднага изчиства DNS кеша, но това има незначителен ефект върху интернет скоростта. В действителност, този съвет много прилича на изчистването на бисквитките и другите кеш данни, за които вече говорихме. Изчистването на DNS всъщност може временно да забави скоростта на връзката ви. Вижте 7 прогнози за развитието на Интернет на нещата през 2017г.