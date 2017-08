LG V30 Plus

Вече ви информирахме, че LG V30 ще бъде представен официално на 31 август. Това ще бъде вторият смартфон от висок клас на компанията за тази година след LG V6. Корейският производител планира да изненада своите фенове с премиерата на още едно устройство нa IFA 2017. Според последните данни на Pocket-Lint на технологичното шоу в Берлин ще видим за първи път и новия LG V30 Plus. Както името подсказва това ще е по-голяма версия на LG V30. Все още не разполагаме с детайли за това какви характеристики ще предложи новия смартфон. Можем да предположим, че освен размера двете устройства ще споделят много хардуерни компоненти, като процесор, RAM памет и камера. Някои анализатори предвиждат, че LG V30 Plus ще бъде позициониран като конкурент на Samsung Galaxy Note 8, който ще видим за първи път на 23 август. Тези премиери несъмнено ще изострят значително конкуренцията в пазара на смартфони. Припомняме ви, че стандартния LG V30 ще е оборудван с 6-инчов OLED дисплей, който поддържа резолюция от 2880х1440 пиксела и ще е с дебелина от 7.4 милиметра. Oчаква се устройството да има Snapdragon 835 процесор, две камери в задната част и да се продава във версии с 64GB и 128GB памет. Ще е интересно да разберем какви характеристики ще предложи новия LG V30 Plus и каква ще е цената му на европейския пазар. Вижте LG V30 ще бъде един от най-добрите смартфони за снимане при слаба светлина