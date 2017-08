Досега, ако искахте да се наслаждавате на най-новото поколение Xbox игри, трябваше да избирате между оригиналния Xbox One и неговата по-мощна версия Xbox One S. Но вече има и 4K опция: Xbox One X. Тази система носи 12 GB DDR5 памет, а производителността ѝ достига 6 терафлопа (TFLOPS). Не само, че можете да играете 4K UHD игри (функция, която никоя друга конзола не поддържа), но също така може да играете игри в HDR и повечето игри при по-висока честота на кадрите. Това е най-добрата и мощна конзола, която Microsoft някога са правили, или ще бъде, когато се появи на пазара по-късно тази година. От Tech Radar ще се опитат да ни помогнат да решим коя от трите конзоли на Microsoft – Xbox One X, Xbox One S или Xbox One – е най-добрата за нашите нужди. Дизайн От двете налични в момента конзоли на Microsoft, Xbox One S определено е по-малката. Тя е с размери 295×230х65 мм, което я прави около 40% по-малка от оригиналния Xbox One, който е с размери 344 х 264 х 81 мм. Xbox One X е най-малката конзола на Microsoft. Устройството има размери 300×240х60 мм. На външен вид, Xbox One X и Xbox One S си приличат много, но са направени и няколко малки промени, като например дисковите устройства се преместени в средата на конзолата. Графики Една от най-големите разлики между всяка от тези конзоли е как тя се справя с 4K и HDR съдържанието. Ако имате 4K телевизор и искате да играете любимите си игри в 4K с HDR цвят, оригиналната конзола Xbox One не е за вас. Xbox One S от друга страна може да бъде решение. Xbox One S няма вградена 4K функция като Xbox One X, обаче, тя ще изведе 4K чрез процес, известен като upscaling. Самите игри се превръщат в максимална резолюция от 1080p и след това се разтягат, за да запълнят изцяло 4K екрана. Тъй като 4K е четири пъти разделителната способност Full HD, това означава, че с One S всеки от пикселите на играта ще се простира върху четири от пикселите на телевизора ви. А това ще доведе до изображение, което е много по-малко контрастно от това, което 4K наистина може да направи. Освен вградените 4K възможности, Xbox One X също така ще може да изведе игри с по-високи честоти на кадрите и с висок динамичен диапазон, познат още като HDR. Поддръжката на 4K не се ограничава само до игри, Xbox One S и Xbox One X предлагат 4K Blu-Ray плейъри и 4K стрийминг поддръжка за услуги като Netflix и Amazon. Производителност Освен графиките има и други важни разлики при трите конзоли, те са в производителността и трябва да бъдат взети под внимание. В Xbox One S, Microsoft добави по-малък и по-ефективен CPU, както и малко по-бърз графичен процесор. Игрите се изпълнят с 7-11% по-добре на Xbox One S, отколкото на оригиналния Xbox One. В зависимост от това, какви са вашите приоритети, разликата между 40 и 46 кадъра в секунда може да промени желания от вас избор за покупка. Xbox One X предлага много по-значимо увеличение на производителността, конзолата поддържа 4K при перфектни 60 кадъра в секунда. Що се отнася до CPU, това не е най-новата технология, но конзолата има осем ядрен ​​процесор с капацитет 2,3 GHz, което я прави около 30% по-бърза от оригиналния Xbox One. GPU, междувременно, е около 4,6 пъти по-мощен от Xbox One благодарение на своите 40 персонализирани изчислителни модула с тактова честота 1172 MHz, което е много висока скорост за конзола. Производителността на Xbox One X достига 6 терафлопа (TFLOPS), което е много по-високо от 1.3 терафлопа на оригиналния Xbox One, освен това има 12 GB GDDR5 RAM с памет от 326 GB/s. Това 12 GB означава, че конзолата има впечатляващо количество памет – разполага с 4 GB само за системата, докато игрите имат още цели 8 GB, което е значително увеличение над 5GB за Xbox One. Xbox One X има по-бърз 1TB 2,5-инчов хард диск и UHD Blu-ray диск точно като Xbox One S. По отношение на портовете, Xbox One X е идентичен с Xbox One S, което означава, че все още няма Kinect порт, а HDMI порта е все още там. Дори и да нямате 4K телевизор, ще видите подобрение в производителността и визуализациите с One X. С стандартен Full HD телевизор ще можете да избирате между режими на работа, които правят играта по-добра и различни резолюции, което гарантира отлично качество на изображението, без значение какъв дисплей имате. По същество, Xbox One X ще може да изпълнява всяка Xbox One игра по-добре, по един или друг начин, независимо дали имате телевизор с 4K или не. Игри Въпреки разликите в производителността, и трите конзоли ще предлагат едни и същи игри. Така, че независимо дали притежавате оригиналния Xbox, Xbox One S или купувате новата конзола One X, все пак ще можете да играете най-новите заглавия на Xbox. Просто колкото по-нова е вашата конзола, толкова по-добре ще се играе играта. Xbox One X ще поддържа виртуална реалност, нещо което Xbox One S и Xbox One не предлагат. Контролер Заслужава си да се отбележи, че Microsoft направи някои подобрения на Xbox контролера за Xbox One S. Те не са големи промени, но добавянето на Bluetooth означава, че не се нуждаете от донгъл, за да свържете вашия Xbox One S контролер към Bluetooth съвместимо устройство, както трябва да правите с контролера на Xbox One. Други незначителни промени бяха, че контролера стана малко по-лек, с по-ергономични функции, които са за по-удобна игра за по-дълги периоди от време. Не е ясно дали ще видим подобрения в контролера на Xbox One X, но имайки предвид, че Microsoft счита дизайна на контролера за неразделна част от цялостния опит на конзолата, възможно е да видим някои по-малки промени, които ще подобрят външния вид, ако не и изпълнението. Вижте как да намерим игри за компютъра си, ако не е от най-мощните