Google продължават с традицията си да променят логото на официалната си страница, за да почетат постиженията на известни личности. Последният пример за тази инициатива е индийския астрофизик Субраманиан Чандрасекар. Днес се навършват 107 години от рождението му, а неговата личност е важна за развитието на съвременната наука, тъй като е първия човек в своята сфера успял да спечели Нобелова награда за теорията си за еволюцията на звездите. Субраманиан Чандрасекар издава първата си книга по темата още преди да навърши 20-годишна възраст. Докато стане на 34г. вече е избран за почетен член на Кралското общество в Лондон, а малко след това става професор по физика. През целият си съзнателен живот индийския учен печели множество награди, сред които Националния медал на науките и Златния медал на Кралското астрономическо дружество. Ето и кои са най-интересните факти за него: 1. Роден е в многолюдно семейство с общо десет деца, като Субраманиан Чандрасекар е най-възрастният от четирите сина във фамилията. Първоначално бащата му е искал да уреди бъдещето му с държавна работа. 2. Посещава гимназията HIinras, Madrаs в периода 1922-25г., след като е получил основното си образование в дома си. Записва се в колежа Presidency College, където напива първия си научен труд "The Compton Scattering and the New Statistics" през 1929г. 3. Само година по-късно получава невероятната привилегия да бъде възнаграден със стипендия от правителството на Индия за следдипломна квалификация в University of Cambridge. 4. Малко известен факт е, че Чандрасекар прекарва цялата си кариера в University of Chicago, където работи почти шест десетилетия. Избран е за доцент през 1942г., а две години по-късно става пълноправен професор в своята област. 5. Участва в много разнообразни проекти на NASA, които са част от Laboratory for Astrophysics and Space Research програмата, която стартира през 1966г. 6. Най-известното му научно откритие е т.нар. "Граница на Чандрасекар", която се определя от равновесието на налягането на електронния газ и гравитацията. Тази стойност е равна на 1.44M, където 1M е еквивалента на Слънчевата маса и е свързана с горната граница, при която звезда би могла да съществува под формата на бяло джудже. 7. Дори и на преклонна възраст не спира да се труди и да държи ума си постоянно зает с различни интелектуални задачи. Един от последните му проекти е работа върху "Philosiphiae Naturalis Principia Mathematica" на Исак Нютон. 8. В продължение на почти 20 години е редактор на популярното за времето си списание "The Astrophysical Journal" в периода между 1952-1971г. След това изданието променя своята структура и става Национален вестник на американското астрономическо дружество. 9. Върховното постижение в кариерата на е Нобеловата награда за физика, която поделя с Уилям Фaулър през 1983г. Причината е уникалния им труд за структурата и еволюцията на звездите. 10. Големият индийски учен си отива през 1995г., след като е покосен от сърдечен удар в Чикаго, когато е на 84-годишна възраст. Вижте най-забавните драскулки нa Google през годините