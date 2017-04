Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ са първите смартфони, които поддържат услугата с изкуствен интелект Bixby. Външни разработчици дори създадоха приложение с името All in One Gestures, което позволява да промените функционалността на Bixby бутона. Ако се надявате да можете да правите повече неща с него ще останете разочаровани, защото Samsung блокираха тази функция. Корейският производител започна да разпространява OTA ъпдейт, който не позволява да използвате Bixby за други приложения. Актуализацията вече е достъпна за някои собственици на Galaxy S8 и Galaxy S8+, съобщава AndroidPolice. Припомняме ви, че бутона за стартиране на Bixby е позициониран в лявата част на смартфоните. Инсталирането на All In One Gestures предоставяше възможността да го използвате за стартиране на други приложения, като например Google Assistant. Служител на Samsung потвърди в Twitter за новия ъпдейт, който предотвратява използването на бутона за други цели освен активиране на Bixby. Решението на Samsung не е изненадващо, тъй като те са инвестирали много средства и усилия, за да създадат услугата с изкуствен интелект. Това и е една от най-интересните характеристики на новите смартфони на компанията. Разработчиците вероятно пак ще открият начин, с който да позволят Bixby бутона да се използва за други цели. Можем да сме сигурни, обаче, че Samsung ще продължат да се противопоставят срещу тази възможност. Единственият вариант да използвате тази функция е да рутнете Galaxy S8 и Galaxy S8+. Вижте най-интересните функции в Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+