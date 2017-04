Google официално обявиха кои приложения са номинирани за наградите 2017 Google Play Awards. Победителите в 12 различни категории в Google Play ще бъдат обявени на 18 май, когато се провежда традиционната I/O конференция. Компанията обръща внимание на много фактори при избора на приложенията, като рейтинг, коментари на потребителите, както и изискването те да са получавали сериозен ъпдейт след април 2016г. Инженерите на Google са провели серия от тестове с претендентите, за да се уверят в техните качества. Най-добрите предложения в категорията Standout Indie са Causality, Kindgom: New Lands, Mars: Mars, Mushroom 11 и Reigns. В същото време Standout Startups включва имена като CastBox, Discard, Digit, Hooked и Simple Habit, предаде TechRadar. Aко искате да подобрите максимално възможностите на своя смарт часовник с Android Wear е необходимо да обърнете внимание на следните мобилни приложения: Bring!, Foursquare City Guide, Lifesum, Runtastic Running & Fitness и Seven. В категорията Best TV Experience попадат AbemaTV, Haystack TV, KKBox, Netflix и Red Bull TV. Оказва се, че най-добрите приложения за виртуална реалност са The Arcslinger, The Turning Forest, Virtual Virtual Reality, Mekorama VR и Gunjack 2: End of Shift. Google са селектирали игрите и приложенията, които използват добавена реалност. Техният списък включва Crayola Color Blaster, Holo, Dinosaurs Among Us, Wayfair View и WOORLD. Ако се интересувате от игри, които да играете в мултиплейър режим обърнете внимание на Dawn of Titans, FIFA Mobile, Hearthstone, Lords Mobile и Modern Strike Online!. Най-добрите приложения за игри са Animal Jam-Play Wild!, Hot Wheels: Race Off, Teeny Titans, Think!, Think! и Toca Life:Vacation. Вижте как може да инсталирате приложения извън Google Play