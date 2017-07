Вече ви информирахме, че Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus се разработват с кодовите имена Star и Star 2. Следващият флагман е обект на голям интерес сред феновете на компанията въпреки факта, че премиерата му ще е в началото на 2018г. Последните данни на The Investor разкриват, че дългоочакваното устройство ще запази същите размери както Samsung Galaxy S8. Дали новият модел ще продължи да използва Infiniti Display с минимални рамки от всички страни предстои да видим, съобщава Pocket-Lint. Очаква се Galaxy S9 да има и сензор за пръстови отпечатъци, който е вграден в самия дисплей.Фактът, че Samsung ще запазят размерите на новия си флагман е гаранция, че те ще продължат да разчитат на традиционно по-големите модели от Galaxy Note серията и през 2018г. Все още твърде рано да коментираме другите технически спецификации на предстоящия смартфон от висок клас на Samsung. Компанията вероятно ще запази традицията да представлява версии със Exynos и Snapdragon процесори. Samsung ще продължат традицията и ще пуснат на пазара по-голяма версия на устройството с името Galaxy S9 Plus. Феновете на компанията могат да очакват и премиерата на Samsung Galaxy Note 8, който най-вероятно ще бъде представен през август или началото на септември. Дизайнът на трите модела ще е идентичен и тепърва ще научаваме още детайли за подобренията, които ни очакват в тях. Вижте как Samsung Galaxy S9 ще има Exynos 9810 процесор с поддръжка за CDMA мрежи